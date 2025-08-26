Selo Južni Banat

Moto skup u Sefkerinu: Defile bajkera, a onda rok spektakl

Foto: FB/ Jovan Mojsa

Na školskom igralištu u centru Sefkerina održan  je IX Moto Party u organizaciji Moto kluba Fire Wheels. Manifestacija je i ove godine privukla veliki broj bajkera i posetilaca iz cele Srbije.

Program je počeo u subotu otvaranjem kampa u podne, a druženje je nastavljeno ručkom – tradicionalnim pasuljem, koji je poslužen svim gostima. Nakon toga, bajkeri su prodefilovali ulicama Sefkerina i Opova, dok su posle toga, posetioci uživali u raznim bajkerskim igrama koje su izazvale mnogo aplauza i smeha.

Veče je bilo rezervisano za rok koncert, a atmosferu je dodatno podigao bend Marshall koji je nastupom obezbedio rock spektakl za sve prisutne.

Manifestacija se nastavila i danas, kada je za sve goste bio pripremljen doručak, kao i tradicionalni ispraćaj učesnika.

Članovi MK Fire Wheels iz Sefkerina su još jednom pokazali da ova manifestacija postaje važan događaj u kulturno-zabavnom kalendaru južnog Banata. Pokrovitelj događaja bila je Opština Opovo.

(Glas Opova)

