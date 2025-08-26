OFK Vršac poražen od Kabela

Fudbaleri OFK Vršca poraženi su od ekipe Kabela iz Novog Sada (1:0) u okviru petog kola Mozzart Bet Prve Lige Srbije. Na stadionu Slana Bara jedini pogodak viđen je u 36. minutu, kada je Pivaš bio precizan sa nekih dvadesetak metara.

U prvom poluvremenu Vrščani su svoju priliku čekali iz kontra napada, u jednom trenutku čak i preuzeli inicijativu, ali je onda usledio gol domaće ekipe. U drugom delu usledilo je povlačenje ekipe Kabela, koja je čuvala rezultat. Uprkos velikom trudu i zalaganju, Vrščani u nastavku nisu uspeli da dođu do izjednačujućeg pogotka.

U narednoj rundi izabranici trenera Stojkovića dočekuju Loznicu, na gradskom stadionu u Vršcu.

(Evršac)