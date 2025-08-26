Sportska dešavanja Južni Banat

Završen turnir u odbojci na pesku Bavanište 2025: Ovo su pobednici

14:58

26.08.2025

Podeli vest:

Foto: FB/Pidikanci - Bavaniste

Završen je turnir u odbojci na pesku Bavanište 2025 finalom u muškoj kategoriji.
Titulu su odbranili Andrija Nikolić i Vuksan Rakočević, nakon pobede u finalu nad Dušanom Savinim i Stefanom Vladisavljevim.

Treće mesto su osvojili Miloš Simičić i Nikola Stokić.

(Pančevac)

Tagovi

Bavanište 2025 Odbojka Pidikanci - Bavaniste

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.