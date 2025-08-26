Završen turnir u odbojci na pesku Bavanište 2025: Ovo su pobednici

Završen je turnir u odbojci na pesku Bavanište 2025 finalom u muškoj kategoriji.

Titulu su odbranili Andrija Nikolić i Vuksan Rakočević, nakon pobede u finalu nad Dušanom Savinim i Stefanom Vladisavljevim.

Treće mesto su osvojili Miloš Simičić i Nikola Stokić.

(Pančevac)