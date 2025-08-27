Držite čaše okrenute naopačke posle pranja, evo zašto to nije dobro

Iako deluje logično, ova praksa može učiniti više štete nego koristi – evo zašto

Iako mnogi prilikom pranja suđa čaše odlažu naopako kako bi se ocedile, to je, kako objašnjavaju stručnjaci, sasvim pogrešno, jer šteti kvalitetu i čvrstoći čaša.

Sa naučne strane objašnjenje za ovo glasi:

“Kraj čaše je najkrhkiji deo. Kada ga stavite naopako, on nosi težinu cele čaše”, objašnjeno je u snimku i dodao da to znači da će se vremenom verovatnoća razbijanja čaše povećavati.

Tu tezu potvrdila je još jedna stručnjakinja Kej Vagner za The Sun.

“Neke čaše za piće imaju vrlo osetljiv rub koji nije napravljen da izdrži celu težinu čaše”, upozorila je.

”Ako je to slučaj, nemojte da odlažete čaše naopako, jer će to dovesti do preteranog pritiska na rub i na kraju se mogu razbiti čaše.”

Međutim, stručnjaci su svesni da se ovaj način odlaganja čaša nakon pranja koristi kako bi se sprečilo taloženje prašine u čašama.

(Una.rs)