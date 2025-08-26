Pokloni za đake prvake od Makedonskog informativnog i izdavačkog centra

SRBIN ZA GINISA Mladomir je besedio bez pauze šest i po sati
19:00
26.08.2025
Septembar je na vratima i hiljade glavica sprema se da krene na put znanja. Pošto opremanje đaka prvaka nije lako, Novinsko izdavačka ustanova „Makedonski informativni i izdavački centar“ odlučila je da pomogne tako što će ulepšati početak školovanja. Veoma smo srećni što i ove 2025.godine, nastavljamo sada već tradicionalnu akciju naše ustanove – petu godinu za redom, i što imamo veliki broj dece koju ćemo obradovati poklonima za polazak u školu.
Ovo su simbolični pokloni za sve buduće đake prvake, a Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar“ će i nadalje, kroz čitavo njihovo školovanje biti uz njih i podržavati ih, kao i nagrađivati njihove uspehe. Ovaj događaj je samo još jedna u nizu naših aktivnosti posvećenih deci. Od prošle godine organizuje se akcija „Leto sa nama“ sa raznovrsnim sadržajima za edukaciju i zabavu najmlađih, kao i dodelu nagrada za najbolje srednjoškolce i studente, navodi se u saopštenju NIU MIIC.
Obrazovanje je jedina sigurna investicija u uspešnu budućnost. Mi u Novinsko izdavačkoj ustanovi „Makedonski informativni i izdavački centar“ se uvek trudimo da ostvarimo proaktivan pristup. Ove godine smo posebno srećni što je naša podrška usmerena tamo gde je najpotrebnija – đacima prvacima. Ulaganjem u decu gradimo bolju budućnost za sve nas kao društvo, jer će mogućnosti koje mladi dobiju ostati nešto što će na duge staze obeležiti ovu akciju.
(Pančevoinfo)