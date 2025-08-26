Pokloni za đake prvake od Makedonskog informativnog i izdavačkog centra

Septembar je na vratima i hiljade glavica sprema se da krene na put znanja. Pošto opremanje đaka prvaka nije lako, Novinsko izdavačka ustanova „Makedonski informativni i izdavački centar“ odlučila je da pomogne tako što će ulepšati početak školovanja. Veoma smo srećni što i ove 2025.godine, nastavljamo sada već tradicionalnu akciju naše ustanove – petu godinu za redom, i što imamo veliki broj dece koju ćemo obradovati poklonima za polazak u školu.

Ovo su simbolični pokloni za sve buduće đake prvake, a Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar“ će i nadalje, kroz čitavo njihovo školovanje biti uz njih i podržavati ih, kao i nagrađivati njihove uspehe. Ovaj događaj je samo još jedna u nizu naših aktivnosti posvećenih deci. Od prošle godine organizuje se akcija „Leto sa nama“ sa raznovrsnim sadržajima za edukaciju i zabavu najmlađih, kao i dodelu nagrada za najbolje srednjoškolce i studente, navodi se u saopštenju NIU MIIC.

Obrazovanje je jedina sigurna investicija u uspešnu budućnost. Mi u Novinsko izdavačkoj ustanovi „Makedonski informativni i izdavački centar“ se uvek trudimo da ostvarimo proaktivan pristup. Ove godine smo posebno srećni što je naša podrška usmerena tamo gde je najpotrebnija – đacima prvacima. Ulaganjem u decu gradimo bolju budućnost za sve nas kao društvo, jer će mogućnosti koje mladi dobiju ostati nešto što će na duge staze obeležiti ovu akciju.

Svi đaci prvaci (ili njihovi roditelji) koji nam se obrate do 31. avgusta na mejl niu.miic43@gmail.com , na poklon će dobiti besplatno članstvo na godinu dana u klubu čitalaca ove ustanove, osnovni školski pribor, kao i neka od izdanja Makedonskog informativnog centra za sretan početak nove školske godine.

(Pančevoinfo)