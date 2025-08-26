Dekan i profesori Filozofskog u Novom Sadu u zgradi fakulteta: Samo smo ušli na svoje radno mesto

Dekan Milivoj Alanović rekao je za 021.rs da se jutros ništa neuobičajeno nije desilo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, već da je grupa profesora „samo ušla na svoje radno mesto“.

„Nešto nastavnog i nešto nenastavnog osoblja je ušlo sa osnovnom namerom da se prostorije fakulteta pripreme za predstojeći ispitni rok koji počinje 1. septembra. Tom prilikom smo zatekli nekoliko studenata u zgradi, koji, naravno, ne mogu da se zadržavaju mimo radnog vremena fakulteta, dakle nakon 22 sata do sedam, kad počinje radno vreme“, navodi Alanović.

Dekan tvrdi da su sa studentima „vrlo korektno razgovarali, akademski“, objasnili celu situaciju, položaj fakulteta i svih zaposlenih, te važnost da se normalizuje rad fakulteta.

„Meni se čini da su oni razumeli naše motive i mi smo ih zamolili da uzmu svoje lične stvari i da u nekom vremenu izađu sa fakulteta kako bismo mi mogli da počnemo sa spremanjem fakulteta. Studenti su izašli, nije bilo apsolutno nikakvih problema, nikakvih incidenata“, objašnjava on.

(Pančevac)

