Dom kulture Kačarevo: Večeras monodrama „Pupinove zlatne lestve“

Monodrama „Pupinove zlatne lestve“ na pozorišnom je repertoaru Doma kulture Kačarevo u utorak, 26. avgusta u 19 časova, u okviru Kulturnog leta.

Monodrama će biti odigrana u Svečanoj sali MZ Kačarevo. Ulaz slobodan.

Predstava će opisati život i uspehe našeg čuvenog naučnika Mihajla Pupina, a u potpunosti je utemeljena na autobiografiji „Od pašnjaka do naučenjaka“, za koju je dobio Pulicerovu nagradu.

Predstavu je, po tekstu Ružice Vasić, režirao glumac Fuad Tabučić, koji i igra u predstavi.

(Pančevac)