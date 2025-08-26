Dom kulture Kačarevo: Večeras monodrama „Pupinove zlatne lestve“

OFK Vršac poražen od Kabela
11:53Dekan i profesori Filozofskog u Novom Sadu u zgradi fakulteta: Samo smo ušli na svoje radno mesto
Monodrama „Pupinove zlatne lestve“ na pozorišnom je repertoaru Doma kulture Kačarevo u utorak, 26. avgusta u 19 časova, u okviru Kulturnog leta.
Monodrama će biti odigrana u Svečanoj sali MZ Kačarevo. Ulaz slobodan.
Predstava će opisati život i uspehe našeg čuvenog naučnika Mihajla Pupina, a u potpunosti je utemeljena na autobiografiji „Od pašnjaka do naučenjaka“, za koju je dobio Pulicerovu nagradu.
Predstavu je, po tekstu Ružice Vasić, režirao glumac Fuad Tabučić, koji i igra u predstavi.
(Pančevac)
Na školskom igralištu u centru Sefkerina održan je IX Moto Party u organizaciji Moto kluba Fire Wheels.
