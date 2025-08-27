Južni Banat

Pokrajinska vlada: Dodeljena srestva za prihvatilište za ptice i divlje životinje

10:30

27.08.2025

Podeli vest:

Foto: Pokrajinska vlada

U Holu Pokrajinske vlade danas je održano svečano potpisivanje ugovora po Javnom konkursu za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite prirode u 2025. godini.

U ime JKP „Drugi oktobar“ Vršac ugovor je potpisao direktor Miloš Salapura. Odobren je projekat pod nazivom „Unapređenje i nadogradnja prihvatilišta za ptice i divlje životinje“, koji podrazumeva izgradnju namenskih volijera, pripremu dokumentacije za registraciju privremenog prihvatilišta, kao i medijsku kampanju usmerenu na podizanje svesti o značaju zaštite divljih vrsta.

Ovaj projekat predstavlja važan korak u očuvanju biodiverziteta i unapređenju uslova za zbrinjavanje ugroženih i povređenih životinja na teritoriji Vršačkih planina.

(Pančevac)

Tagovi

Pokrajinska vlada ptice Ugovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.