Pokrajinska vlada: Dodeljena srestva za prihvatilište za ptice i divlje životinje

U Holu Pokrajinske vlade danas je održano svečano potpisivanje ugovora po Javnom konkursu za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite prirode u 2025. godini.

U ime JKP „Drugi oktobar“ Vršac ugovor je potpisao direktor Miloš Salapura. Odobren je projekat pod nazivom „Unapređenje i nadogradnja prihvatilišta za ptice i divlje životinje“, koji podrazumeva izgradnju namenskih volijera, pripremu dokumentacije za registraciju privremenog prihvatilišta, kao i medijsku kampanju usmerenu na podizanje svesti o značaju zaštite divljih vrsta.

Ovaj projekat predstavlja važan korak u očuvanju biodiverziteta i unapređenju uslova za zbrinjavanje ugroženih i povređenih životinja na teritoriji Vršačkih planina.

(Pančevac)