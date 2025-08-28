Dnevni horoskop za 28. avgust: Evo šta nam zvezde savetuju

Ovan

Posao: Neočekivane promene mogu poremetiti neke vaše planove, ali ćetebrzom rekacijom uspeti pronaći rešenje. Biće potrebno da izbegnete sukobe sa saradnicima.

Ljubav: Zauzeti se mogu suočiti sa ljubomornim tonom partnera, dok slobodni mogu doživeti susret pun strasti, ali bez osnova za ozbiljnu vezu.

Zdravlje: Povedite računa o nervozi i krvnom pritisku.

Bik

Posao: Dan donosi napete odnose sa saradnicima, ali i šansu da prevaziđete neslaganja kroz svoj smiren pristup. Finansijska pitanja zahtevaju dodatnu pažnju.

Ljubav: Slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja ih snažno privlači, ali odnos može biti obojen nepoverenjem.

Zdravlje: Osetljiv stomak, potreban vam je mirniji ritam.

Blizanci

Posao: Neočekivane situacije na poslu mogu vas izbaciti iz ravnoteže, ali ćete snalažljivo naći alternativu. Kolege neće uvek deliti vaše stavove.

Ljubav: Zauzeti mogu ući u rasprave sa partnerom zbog sitnica, dok slobodni mogu ući u flert koji može biti uzbudljiv, ali nestalan, površan.

Zdravlje: Pripazite na nervni sistem i iscrpljenost.

Rak

Posao: Bićete opterećeni poslovnim obavezama i finansijama. Neko od saradnika može vam obećati više nego što može ispuniti.

Ljubav: Slobodni Rakovi imaće priliku za intenzivan susret koji može probuditi snažne emocije, ali bez naznaka da bi moglo biti stabilno.

Zdravlje: Osetljiv želudac i pojačan stres.

Lav

Posao: Vaše ideje će naići na pažnju, ali i na kritiku. Ako budete smireni i strpljivi, uspećete da se izdvojite i pokažete šta znate.

Ljubav: Zauzeti mogu voditi razgovore o poverenju i strasti, dok slobodni mogu privući osobu koja ih može impresionirati na prvi pogled, ali odnosmože biti pun uspona i padova.

Zdravlje: Obratite pažnju na srce i kompletan kardiovaskularni sistem.

Devica

Posao: Neočekivani događaji mogu vas naterati da se prilagodite. Ako budete strpljivi, uspećete da završite zadatke bez većih problema.

Ljubav:Slobodne Device mogu da očekuju novo poznanstvo kroz poslovno okruženje, ali će sve biti oprezno i neizvesno.

Zdravlje: Nrvoza, napetost.

Vaga

Posao: Vaša diplomatičnost će biti na testu, jer će saradnici imati suprotne stavove. Pokažite taktičnost, i uspećete da prevaziđete potencijalne nesuglasice.

Ljubav: Zauzeti će osećati napetost u odnosu, dok slobodni mogu očekivati flert koji donosi uzbuđenje, ali ne i nešto više.

Zdravlje: Glavobolje i nervna napetost.

Škorpija

Posao: Bićete stavljeni u poziciju da rešavate važne zadatke. Bićete uspešni, ali i dosta emotivno opterećeni.

Ljubav: Zauzeti mogu osetiti potrebu za većom bliskošću, dok slobodni mogu započeti intenzivnu vezu koja će biti strastvena, ali i puna izazova.

Zdravlje: Povedite računa o imunitetu.

Strelac

Posao: Autoriteti mogu tražiti dodatna objašnjenja. Ako ostanete realni, bićete u prilici da se istaknete.

Ljubav: Partner može tražiti vašu posvećenost, a slobodni mogu upoznati osobu koja ostavlja snažan utisak, ali odnos će zahtevati mnogo prilagođavanja.

Zdravlje: Jetra i varenje mogu biti opterećeni.

Jarac

Posao: Bićete fokusirani na ozbiljne obaveze i dugoročne ciljeve. Ako budete dosledni, bićete i nagrađeni.

Ljubav: Zauzeti će morati da se posvete partneru, dok slobodni moguočekivati novo poznanstvo koje počinje kroz posao, ali će se sve razvijati jako sporo.

Zdravlje: Osetljive kosti i zglobovi.

Vodolija

Posao: Finansije i timski rad biće u fokusu. Očekujte nesuglasice oko raspodele obaveza.

Ljubav: Zauzeti mogu osećati emotivnu napetost, dok slobodni mogu očekivati susret koji donosi snažnu privlačnost, ali ne i dugoročnu sigurnost.

Zdravlje: Nervna napetost i stres.

Ribe

Posao: Neki dogovori mogu doneti pomak, ali i potrebu za kompromisima.

Ljubav: Zauzeti mogu voditi važan razgovor sa partnerom, dok slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja uliva poverenje i može doneti stabilnu priču.

Zdravlje: Osetljive noge i cirkulacija.

(Astroputnik)