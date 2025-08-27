JKP „Drugi oktobar“: Deca obišla proizvodnju cveća i prihvatilište za divlje životinje

U okviru 21. međunarodnog goranskog kampa, Pokret gorana Srbije organizovao je posetu Službi zelenilo JKP „Drugi oktobar“ Vršac. Tom prilikom, mladi učesnici upoznali su se sa radom i aktivnostima ovog preduzeća koje brine o zelenim površinama i zaštiti prirode.

Deca su obišla proizvodnju cveća, kao i rasadnik drvenastih i zimzelenih sadnica, a posebno interesovanje izazvalo je Privremeno prihvatilište za divlje životinje. Uz stručno vođenje domaćina, Marijete Banda iz Službe zelenilo i Slobodana Jovanova, člana Gradskog veća zaduženog za poljoprivredu, učesnici su saznali više o značaju očuvanja biodiverziteta i ulozi koju javna komunalna preduzeća imaju u tom procesu.

Pozitivni utisci dece nakon posete još jednom potvrđuju značaj edukativnih aktivnosti i saradnje lokalnih institucija sa ekološkim udruženjima.

(Pančevac)