Smanjenje cena skoro 20.000 proizvoda, povećanje minimalne zarade, penzija

Ministar Sini[a Mali za TV Prva govorio je o temama koje se tiču svih građana Srbije – Ekspo, ekonomija, povećanje penzija, povećanje životnog standarda koje nosi ono najvažnije – smanjenje cena proizvoda.

Ministar Mali je na početku razgovora podsetio da se smanjuju marže, ali je naglasio da je važno da ljudi znaju da se smanjuje cena skoro 20.000 proizvoda u maloprodajnim objektima u Srbiji iz 23 kategorije.

Kaže da je jutros kupio po jedan proizvod iz te 23 grupe proizvida.

– To ću isto da uradim prvog septembra nakon uredbe koju donosimo sutra i da vidimo koliki je to efekat. Svaki dinar je važan – naglasio je Mali.

Ministar je objasnio da to nije jedina mera za poboljšanje života građana u Srbiji.

– U ovom trenutku pregovaramo o povećanju minimalne zarade od 1. januara sledeće godine. Plate su nam nikada više. Prosečna zarada u Srbiji biće preko 1.000 evra, idemo i sa povećanjem penzija – kazao je Mali.

Kaže da je to pokazatelj odgovorne ekonomske politike i da se vodi računa o tome šta je za narod važno.

Podsetio je ministar i da je 2011. godine minimalna zarada bila 15.700 dinara, a sada je 450 evra.

– Kada uporedite tu situaciju u Srbiji pre samo 12,13 godina… Ne ponovilo se – kazao je on.

Ukazao je i na razvoj infrastrukture.

– Podižemo kvalitet života građana Srbije i njihov životni standard – navodi on.

Podseća i da smo dobili kreditni investicioni rejting.

– To smo prvi put uradili u istoriji. Krenuli smo da pobeđujemo u onome što nikada do sada nismo, a to je ekonomija – izjavio je Mali.

Priznaje da nije sve idealno, ali tvrdi da država odmah reaguje kao sa ograničenjem trgovinskih marži.

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Vlada Srbije sutra doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži koja je usmerena na ograničavanje marži na 20 odsto i ka tome da se već od ponedeljka, 1. septembra na rafovima maloprodajnih lanaca u Srbiji nađe najmanje 3.000 proizvoda sa sniženim cenama.

On je posle sastanka sa predstavnicima trgovaca na malo i veliko u Privrednoj komori Srbije rekao da se ne radi samo o 3.000 proizvoda iz 23 kategorije ili grupe proizvoda kako je prvobitno rečeno nego da će u nekim većim maloprodajnim lancima biti i mnogo više proizvoda.

(TV Prva)