NIU Libertatea: Isprepletene reči – delimo kulturu

Povodom Dana rumunskog jezika a u znak poštovanja lepote i bogatstva rumunskog jezika, NIU „Libertatea” organizovala je danas III izdanje manifestacije „Isprepletene reči – delimo kulturu”, a na video snimku možete da vidite delić svečane atmosfere:

Svečanosti su prisustvovali

Dan Bala – šef diplomatske misije pri Generalnom konzulatu Rumunije u Vršcu

Marijora Đurić – u ime Odeljenja za obrazovanje NSMNRS Umetnički i književni program

Dorel Marijanu (Glogonj) – muzički momenti

Verica Preda „Vera” – pesnikinja, predsednica Udruženja za promociju umetnika „VAUARS”

Leona i Helena – učenice IV razreda, pesma „Mândră floare bănăţeană” (pratnja: Dorel Mik)

Marin Gašpar – izlaganje o rumunskom jeziku i instituciji „Libertatea”

Elena Vacariu Stošić – čitanje iz sopstvenih zbirki poezije

Vasa Barbu – poezija i književni osvrt

Gordana Kovačević – profesorka, pesnikinja, čitanje iz zbirke „Najlepše pesme, damama na dar”

Teodora Mik – izvođenje narodnih pesama („Codrule, ce te mândrești”, „Bagă-l meu pereche n-are”)

Branduщa Juica – tekst „Negujemo i čuvamo maternji jezik” (čita Teodora Smolean)

Marija Elena Branzej – poezija iz dvojezične knjige „Amar/Gorčina”

Viktorija Jon – pesma „Fată bănăţeană”

Marina Kalkan – izlaganje o rumunskom jeziku i izdavačkoj delatnosti

Aneta Gašpar, Antonela Mik, Larisa Stratulat – književni prilozi

Nada Malek (Pančevo) – čitanje dvojezičnog odlomka iz pripovetke „Mama”

(Pančevac)