NIU Libertatea: Isprepletene reči – delimo kulturu
Povodom Dana rumunskog jezika a u znak poštovanja lepote i bogatstva rumunskog jezika, NIU „Libertatea” organizovala je danas III izdanje manifestacije „Isprepletene reči – delimo kulturu”, a na video snimku možete da vidite delić svečane atmosfere:
Svečanosti su prisustvovali
Dan Bala – šef diplomatske misije pri Generalnom konzulatu Rumunije u Vršcu
Marijora Đurić – u ime Odeljenja za obrazovanje NSMNRS Umetnički i književni program
Dorel Marijanu (Glogonj) – muzički momenti
Verica Preda „Vera” – pesnikinja, predsednica Udruženja za promociju umetnika „VAUARS”
Leona i Helena – učenice IV razreda, pesma „Mândră floare bănăţeană” (pratnja: Dorel Mik)
Marin Gašpar – izlaganje o rumunskom jeziku i instituciji „Libertatea”
Elena Vacariu Stošić – čitanje iz sopstvenih zbirki poezije
Vasa Barbu – poezija i književni osvrt
Gordana Kovačević – profesorka, pesnikinja, čitanje iz zbirke „Najlepše pesme, damama na dar”
Teodora Mik – izvođenje narodnih pesama („Codrule, ce te mândrești”, „Bagă-l meu pereche n-are”)
Branduщa Juica – tekst „Negujemo i čuvamo maternji jezik” (čita Teodora Smolean)
Marija Elena Branzej – poezija iz dvojezične knjige „Amar/Gorčina”
Viktorija Jon – pesma „Fată bănăţeană”
Marina Kalkan – izlaganje o rumunskom jeziku i izdavačkoj delatnosti
Aneta Gašpar, Antonela Mik, Larisa Stratulat – književni prilozi
Nada Malek (Pančevo) – čitanje dvojezičnog odlomka iz pripovetke „Mama”
(Pančevac)