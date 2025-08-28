Mramorak: Sutra edukacija žena sa invaliditetom o njihovim pravima

U Mramorku će se sutra (petak) održati edukativna aktivnost za žene sa invaliditetom sa ciljem da se osnaže da donose informisane odluke o svom zdravlju i zagovaraju za svoja prava na partnerstvo i porodicu, zdravstvenu zaštitu i život bez nasilja. Osim članica Udruženja distrofičara Južnobanatskog okruga na edukativnoj aktivnosti će učestvovati i druge žene sa invaliditetom iz Kovina, ali i zdravstvene radnice i predstavnice drugih relevantnih institucija i opštinskih tela.

Edukativna aktivnost se sprovodi od 1. aprila do 31. oktobra 2025. godine u opštinama Kovin, Kruševac, Leskovac i Pirot u okviru akcije Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom da ostvaruju i zagovaraju za svoja prava, edukuju stručnjake o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima i rodno zasnovanom nasilju žena sa invaliditetom i doprinose unapređenju pristupačnosti relevantnih usluga.

Organizatorka edukativne aktivnosti u Mramorku, Slađana Radenković je i sama žena sa invaliditetom koja je u jednom prethodnom projektnom ciklusu prošla kroz sličnu obuku i uključila se u Inicijativu žena sa invaliditetom i sada za žene sa invaliditetom i saveznice iz svoje lokalne zajednice organizuje aktivnosti kroz koje će se i one osnažiti i uključiti u aktivan rad na unapređivanje svog položaja i prava u svojoj lokalnoj zajednici.

Očekujemo da u narednom periodu učesnice edukativne aktivnosti u Mramorku u svojoj lokalnoj zajednici mapiraju i dokumentuje prepreke koje žene sa različitim vrstama invaliditeta onemogućuju da ostvaruju svoja seksualna i reproduktivna prava i pristupaju uslugama zaštite od rodno zasnovanog nasilja. Da zatim učine vidljivim rezultate mapiranja relevantnim ključnim akterima u svojoj lokalnoj samoupravi i motivišu ih da pokrenu inicijative u pravcu unapređenja zatečenog stanja.

Žene sa invaliditetom zaslužuju da žive u sistemu koji štiti njihovo zdravlje i pruža im zaštitu od rodno zasnovanog nasilja. Da bi to postala stvarnost žena sa invaliditetom, potrebno je prvo razviti opšte razumevanje o ovom problem kako među samim ženama sa invaliditetom, tako i među stručnjacima, donosiocima odluka i širom zajednicom. Stoga Vas molimo da izveštavate o ovom važnom događaju i aktivnostima koje će slediti.

