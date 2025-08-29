Struja od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Na zahtev „Elektroprivrede Srbije“ a.d. Beograd, Savet Agencije za energetiku Srbije je na današnjoj sednici dao saglasnost na odluku o ceni električne energije za garantovano snabdevanje koje će se primenjivati počev od 1. oktobra 2025. godine. Prosečna cena električne energije za domaćinstva biće skuplja za 6,6 odsto.

Prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama (domaćinstva i mali kupci) veća je u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 6,6 odsto po osnovu rasta cena pristupa prenosnom i distributivnom sistemu.

Spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kilovat-sati uzrokovaće rast prosečne cena za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje maksimalno do 1,9 odsto.

Međutim, ova korekcija će imati uticaja samo na račune potrošača koji troše više od 1.200 kilovat-sati, kojih u ukupnom broju potrošača ima oko jedan odsto od aprila do oktobra, oko tri odsto tokom februara, marta i novembra, a tokom decembra i januara oko sedam odsto.

Odluka Saveta Agencije o davanju saglasnosti na cenu garantovanog snabdevanja objavljuje se u Službenom glasniku RS i zatim na internet stranici Agencije.

I nakon ove korekcije, cena električne energije za garantovano snabdevanje u Srbiji, bez taksi i poreza, i dalje je jedna od najnižih u Evropi.

EPS: Podrška malim privrednicima od 1.oktobra, kupovina struje po cenama kao i građani

Elektroprivreda Srbije saopštila je da će od 1. oktobra preduzetnici, mala i mikro preduzeća moći da zaključe ugovor na garantovanom snabdevanju električnom energijom i ova grupa kupaca bez obzira na potrošnju moći će da kupuje električnu energiju po cenama definisanim na garantovanom snabdevanju.

Na taj način, u zavisnosti od sopstvene potrošnje električne energije, značajan broj preduzetnika, malih i mikro preduzeća ima mogućnost da umanji troškove za električnu energiju u odnosu na trenutne, a prvenstveno imaće mogućnost izbora načina na koji će nabavljati energiju, na komercijalnom ili regulisanom tržištu.

Takođe, navodi se da će se ovom promenom povećati broj malih kupaca na garantovanom snabdevanju jer preduzetnici, mala i mikro preduzeća sada stiču pravo da se snabdevaju po istim cenama kao i građani, bez obzira na godišnju potrošnju električne energije i naponski nivo na koji su priključena njihova merna mesta.