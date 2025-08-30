Sakule: Sve je spremno za početak nove školske godine“

Direktorka OŠ „Zoran Petrović“ Sakule Danijele Stanković rekla je za sajt Naše Opovo da je sve spremno za početak školske godine.

„Jeste, sve je spremno za početak nove školske godine. Kada je u pitanju obrazovno-vaspitni rad, sa svojim saradnicima sam već najveći deo posla uradila (raspored zvonjenja, rasporede časova, podela nastavnih predmeta, odeljenskih starešinstava i ostalih zaduženja na nastavnike, raspored odeljenja po učionicama, izrada školskih akata i drugo). Oko uređivanja školskog prostora i dvorišta u Barandi zajedničkim radom i trudom su se pobrinuli pomoćni radnici obe naše škole.

Školsku godinu započinjemo sa 247 učenika (prošle školske godine imali smo 263 učenika), od toga su njih 24 učenici prvog razreda. Sakulsko odeljenje činiće 15 đaka, a baranđansko 9 đaka. Imamo i manjih izmena u nastavnom i nenastavnom kadru“, rekla je direktorka.

S obzirom da je u toku rekonstrukcija škole u Sakulama, Stankovićeva je objasnila plan za odvijanje nastave i funkcionisanje rada škole do završetka radova.

„Zbog radova na rekonstrukciji i energetskoj sanaciji OŠ “Zoran Petrović” Sakule, nastava od 01.09.2025. godine za učenike matične škole i izdvojenog odeljenja “Olga Petrov” u Barandi će se odvijati u prostorijama škole u Barandi I to u dve smene (prepodnevnoj i poslepodnevnoj). Prevoz učenika iz Sakula do Barande u oba pravca je obezbedila lokalna samouprava. Učenici će tokom prevoženja biti u pratnji zaposlenih. Smene će se menjati na mesečnom nivou. U prvoj smeni tokom septembra biće učenici mlađih razreda, a u popodnevnoj smeni učenici starijih razreda“, navela je direktorka za Naše Opovo.

Podsećajući da se svi prvi put susreću sa izmenjenim uslovima rada škole, direktorka je istakla da je na prvom mestu je kontrola bezbednosti učenika u svim školskim prostorijama, ali i tokom njihovog prevoženja na relaciji Sakule-Baranda u oba smera.

„Uvešće se i pojačano dežurstvo nastavnika i pomoćnih radnika. Iskreno se nadam brzoj adaptaciji svih nas na novonastalu situaciju od 1. septembra. Poseban izazov će učenicima koji putuju iz Sakula predstavljati prilagođavanje na školski prostor u baranđanskoj školi, kao i prevoženje autobusom tokom radnih dana“, dodala je Stankovićeva.

Ona je navela da će u 2025. godini škola realizovati za sad tri projekta, jer su apliciranjem na konkurse Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice obezbeđeni projektor sa nosačem i akreditovani program stručnog usavršavanja za nastavnike pod nazivom “Putem preduzetništva do funkcionalnih znanja”.

„Sredstva od oportuniteta Ministarstva pravde, obe fiskulturne sale naših škola biće opremljene novim rekvizitima za fizičko i zdravstveno vaspitanje (kozlići, grede, strunjače, odbojkaške mreže, lopte). Sve učionice u Barandi su klimitizovane i postoji dovoljno edukativne opreme, pa su sada stečeni uslovi za modernizaciju nastave“, navela je direktorka .

Ona je izrazila želju da se veći broj učenika uključi u takmičenje iz različitih nastavnih predmeta, zato što zna da ima dece koja bi ostvarila zavidne razultate.

„Želimo da unapredimo i saradnju sa roditeljima kroz radionice različitog tipa, zajedničke aktivnosti (sportske, kulturne, humanitarne, ekološke), edukativna predavanja i slično. Po završetku radova u matičnoj školi u Sakulama, očekuje nas uređivanje njenog enterijera. Nastojaćemo da škola bude opremljena novim školskim i kancelarijskim nameštajem, inovativnim sredstvima i opremom za nastavu, klima uređajima, elementima i aparatima za renoviranu školsku kuhinju, trpezariju i dr. Takodje, nastastavljamo učešće na konkursima, ali ne bih otkrivala o čemu je reč. Neka to ostane do odobravanja projekata i njihove realizacije“, navela je direktorka OŠ „Zoran Petrović“ Sakule Danijele Stanković.

(Naše Opovo)

