 Tri obolela u Južnobanatskom okrugu od groznice Zapadnog Nila

U Južnobanatskom okrugu zabeleženo je tri slučaja oboljevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

U saopštenju Batuta navodi se da je na teritoriji Srbije, do 24. avgusta registrovano 27 slučajeva oboljevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji i da su u cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila izdali preporuke za ličnu zaštitu od uboda komaraca.

Prema podacima dostavljenim Batutu, prijavljeni slučajevi groznice Zapadnog Nila su na teritoriji 11 okruga i to u Beogradu, gde je zabeleženo sedam slučajava, kao i u Južnobačkom okrugu, gde je takođe zabeleženo sedam slučajeva, u Južnobanatskom okrugu zabeleženo je tri slučaja, u Srdnjebntskom i Moravičkom okrugu po dva.

U Pomoravskom, Podunavskom, Račkom, Braničevskom, Šumadijskom i Zapadnobačkom okrugu zabeležen je po jedan slučaj.

Među obolelima 15 osoba su muškog pola, a 12 ženskog, i sve obolele osobe su prosečne starosti 66 godina.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca.

Preporuke koje Batut navodi su upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, nošenje odeće dugih rukava i nogavica i svetlih boja, preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću, kao i da se izbegava boravak na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.

Takođe, Batut navodi da u zaštiti od komaraca doprinosi upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta, kao boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

Ističu da je poželjno izbegavati područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

Osim toga, poželjno je smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode, jer se na taj način smanjuje broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja.

Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki, ali i ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.

U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca, a glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas.

Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.