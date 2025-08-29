Crepaja: Velika Gospojina proslavljena uz molitvu i zajedništvo

U svečanoj sali Mesne zajednice u Crepaji 27. avgusta obeležena je seoska slava Velika Gospojina. Svečanosti je prisustvovao veliki broj meštana i gostiju, a obred je služio protojerej-stavrofor Ljubiša Milić, sveštenik u Crepaji.

Nakon molitve, sveštenik je zajedno sa kumom slave Draganom Jovanovim osveštao i prerezao slavski kolač, nastavljajući tradiciju koja već decenijama okuplja i povezuje meštane.

Ovogodišnji kum slave, Dragan Jovanov, predstavnik Saveta mesne zajednice Crepaja, zahvalio se svim sugrađanima i gostima na prisustvu, kao i opštini Kovačica na podršci u organizaciji programa Velikogospojinskih dana.

Svečana atmosfera i duh zajedništva još jednom su potvrdili značaj Velike Gospojine za Crepaju i njene stanovnike.

(Pančevoinfo)