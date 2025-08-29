23 ekipe na „Cezarovom memorijalu“ i druženje uz „Šoljicu kafe“

U Crepaji je održano osmo takmičenje u kuvanju riblje čorbe „Cezarov memorijal“, koje je okupilo rekordnih 23 ekipe, većinom iz Crepaje, ali i goste iz Mužlje i Borče, prenosi RTV Kovačica.

Prvo mesto osvojila je ekipa koju je predvodio Zoran Antić, drugo Udruženje penzionera Crepaje, dok je treće mesto pripalo timu Jovice Manića. Organizator nadmetanja bio je Dom kulture „Mita Živkov Lala“, a svi učesnici su od domaćina dobili meso od šarana i mešano riblje meso.

Paralelno sa takmičenjem, održana je i manifestacija „Šoljica kafe zove na razgovor“, koju već čitavu deceniju organizuje Udruženje žena „Vidovdan“.

Žene i sugrađani okupili su se ispred Doma kulture uz kafu i druženje, a događaj je, kako ističe Ljiljana Radivojev iz ovog udruženja, jedinstven u okolini jer spaja različite generacije i neguje duh zajedništva.

(Pančevac)