Vršac: Izrada hotela za insekte

Radionica sa učenicima nižih razreda „Izrada hotela za insekte“ uspešno je realizovana u organizaciji „Pokreta gorana Vršac“.

Tom prilikom u prostorijama MZ „Bratstvo jedinstvo“ u Vršcu, izvedena je edukacija o značaju šuma i insekata, a u saradnji sa JKP „Drugi oktobar“ Vršac, u našem gradskom parku postavljeni su hoteli za insekte na tri lokacije.

„Pokret gorana Vršac“ zahvalio se svojim gorančićima, svim učesnicima i pokroviteljima i poziva sve gradjane da se priključe narednim aktivnostima na edukaciji i pošumljavanju.

(Pančevac)