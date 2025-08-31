Južni Banat

Vršac: Izrada hotela za insekte

11:00

31.08.2025

Foto: Grad Vršac

Radionica sa učenicima nižih razreda „Izrada hotela za insekte“ uspešno je realizovana u organizaciji „Pokreta gorana Vršac“.

Tom prilikom u prostorijama MZ „Bratstvo jedinstvo“ u Vršcu, izvedena je edukacija o značaju šuma i insekata, a u saradnji sa JKP „Drugi oktobar“ Vršac, u našem gradskom parku postavljeni su hoteli za insekte na tri lokacije.

„Pokret gorana Vršac“ zahvalio se svojim gorančićima, svim učesnicima i pokroviteljima i poziva sve gradjane da se priključe narednim aktivnostima na edukaciji i pošumljavanju.

(Pančevac)

