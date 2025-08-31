Vršac: Izrada hotela za insekte

Država subvencioniše ogrev za zimu
14:00
31.08.2025
Radionica sa učenicima nižih razreda „Izrada hotela za insekte“ uspešno je realizovana u organizaciji „Pokreta gorana Vršac“.
Tom prilikom u prostorijama MZ „Bratstvo jedinstvo“ u Vršcu, izvedena je edukacija o značaju šuma i insekata, a u saradnji sa JKP „Drugi oktobar“ Vršac, u našem gradskom parku postavljeni su hoteli za insekte na tri lokacije.
„Pokret gorana Vršac“ zahvalio se svojim gorančićima, svim učesnicima i pokroviteljima i poziva sve gradjane da se priključe narednim aktivnostima na edukaciji i pošumljavanju.
(Pančevac)
14:00
31.08.2025
13:34
31.08.2025
13:30
31.08.2025
13:00
31.08.2025
17:00
26.08.2025
10:00
23.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
65.68 RSD
cad
73.03 RSD
sek
10.58 RSD
chf
125.13 RSD
gbp
135.62 RSD
usd
100.43 RSD
bam
59.91 RSD
13:30
31.08.2025
10:00
31.08.2025