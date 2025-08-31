Podrška ženskom preduzetništvu: Novi konkurs AP Vojvodina

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, održao je konferenciju za medije povodom raspisivanja novog konkursa za podršku ženskom preduzetništvu u AP Vojvodini u 2025. godini. On je saopštio da je za ovu namenu izdvojeno 25 miliona dinara i naglasio da Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat kontinuirano pružaju podršku preduzetnicama.

Prema njegovim rečima, u poslednjih deset godina primećen je značajan rast udela žena u vlasništvu privrednih subjekata – poslednji popis pokazuje da trećina preduzeća pripada ženama.

Kako je rekao, Pokrajinska vlada insistira na tome da žena bude vlasnica i da upravlja preduzećem (ne samo formalno, već suštinski) i da je cilj konkursa da se poveća procenat takvih firmi. Dodao je da se ovim programom podstiče realizacija inovativnih ideja, unapređenje poslovnih procesa, zapošljavanje i sveobuhvatna digitalna transformacija u AP Vojvodini.

Sredstva se dodeljuju po principu refundacije i namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme, računarske opreme, softvera ili usluga u toku 2025. godine. Za mašine i opremu odobrava se iznos od 100.000 do 600.000 dinara, za računarsku opremu i softver do 200.000 dinara, dok se za usluge sredstva kreću u rasponu od 40.000 do 150.000 dinara. Javni konkurs objavljen je na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, a rok za podnošenje prijava ističe 12. septembra 2025. godine.

