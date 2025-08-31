Sećanje na heroje: Polaganje venaca u Barandi

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov je zajedno sa svojim saradnicima prisustvovala polaganju venaca na spomen ploči narodnog heroja, Olge Petrov i partizana Toše Aćimovića – Mećave u Barandi. 30. avgust je dan koji se u Barandi obeležava sećanjem na heroje koji su se borili za slobodu, prenosi Naše Opovo.

Predsednik MZ Baranda, Momčilo Vujčin, obratio se prisutnima i istakao važnost sećanja na 19 baranđana koji su herojski poginuli u borbi za otadžbinu tokom Drugog svetskog rata. Ovaj događaj je i ove godine okupio lokalnu zajednicu sa porukom da nikad ne treba da se izgubi osećaj zajedništva i poštovanja prema generacijama koje su iza nas.

(Pančevac/NašeOpovo)