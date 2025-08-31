Sportska dešavanja Južni Banat

Dve medalje za Karate klub Kovačica u Bijeljini

09:30

31.08.2025

Foto: KK Kovačica

Karate klub Kovačica je na 17. Međunarodnom turniru „Bijeljina Open 2025“, nastupio sa dva takmičara i osvojio dve medalje.

„Turnir je održan u Etno selu Stanišić, u sali Moskva, u zaista odličnim uslovima kao i svake godine. Milan Đuran je nastupio u kategoriji deca 10 godina u kategoriji – 30 kg i osvojio srebrnu medalju. Njegov brat blizanac Mihajilo Đuran je osvojio zlato u kategoriji -35 kilograma. Zadovoljan sam nastupom oba takmičara i ostvarenim rezultatima“, kaže trener Dragan Vukelić.

(Pančevac)

Tagovi

KK Kovačica

