Njegovo veličanstvo orah! Crepaja: Drugo mesto za “Aktiv žena Opovo”

U Crepaji je održana četvrta po redu, manifestacija “Njegovo veličanstvo orah” a u organizaciji naših drugarica iz UŽ”Vredne ruke” iz Crepaje.Kao što i samo ime govori,sve je bilo u znaku oraha, prenosi Glas Opova.

Manifestscija je bila takmičarskog karaktera,te smo imale četiri izazova:Najlepši kolač od oraha, najteži orah, najbrže razbijanje oraha i najlepši štand. Žene iz desetak udruženja(Crepaja, Opovo, Sakule, Kačarevo, Kovačica, Tomaševac, Padina, Samoš, Uzdin) su bile na visini zadatka.

Članice Aktiva žena Opovo su se,kao i uvek,rado odazvale na ovakav lep događaj.

Druženje, afirmacija, upoznavanje drugih običaja, kulture i tradicije svrha su ovakvih manifestacija .Uz poeziju, folklor i takmičenje, ljubazne domaćice iz crepajačkog udruženja potrudile su se da uživamo.

Dan se završio u lokalnom lovačkom domu gde je bila upriličena dodela nagrada,večera i druženje uz muziku. Naše udruženje se dodatno obradovalo,osvojile smo drugo mesto za najbolji kolač od oraha .

Nagrade su uvek vetar u leđa , ali nisu najvažnije.Važno je da trajemo i da otimamo zaboravu našu tradiciju i običaje.

(Pančevac/Glas Opova)