Kovačica: Prvaci dobili anatomske rančeve

Danas je više od 200 prvaka u opštini Kovačica dobilo anatomske rančeve kao poklon za polazak u školu od Opštine Kovačica.

Ove godine prednjače dečaci – njih 114 dobilo je rančeve sa motivima za dečake, dok je za 108 devojčica obezbeđena posebna kolekcija rančeva za devojčice.

Na ovaj način, Opština Kovačica i kabinet predsednika želeli su da svim prvacima požele srećan početak školovanja, dok su roditeljima olakšali kućni budžet pred jedan od najvažnijih trenutaka u životu porodice – polazak deteta u prvi razred.

Osnovne škole u Crepaji, Kovačici, Padini i Idvoru obišli su Tanja Bubeskov, načelnica Opštinske uprave, i Miroslav Tomaš, zamenik predsednika Opštine Kovačica, dok su škole u Uzdinu, Samošu i Debeljači posetili Stelian Balan, pomoćnik predsednika Opštine, i Marijana Meliš, pomoćnica predsednika Opštine.

Ujedno, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj dao je sredstva na osnovu projekta opštini Kovačica za nabavku svetloodbojnih prsluka za prvake.

Predstavnici opštine su ovom prilikom poručili da je uspešan početak školovanja važan za budući razvoj dece, te da se trud, marljivost i posvećenost na kraju uvek isplate.

(Pančevac)

