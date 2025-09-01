Tri medalje za atletičarke Tamiša

Organizator prvenstva Vojvodine je bio Atletski Savez Vojvodine, a okupilo se više od 200 atletičara iz atletskih klubova iz cele Vojvodine. Atletski klub Tamiš je učestvovao sa pet atletičarki,koje su osvojile tri vredne medalje.

Sara Radivojević je najmlađa atletičarka koja je učestvovala na deonici od 1000 metara sportsko hodanje,i kao druga je prošla kroz cilj,osvojila srebrnu medalju sa rezultatom novog ličnog rekorda od 6:14.00.Sara Radivojević je još uvek u školi atletike,mlađa punih dve godine od konkurencije ali je pokazala da je izuzetan talenat osvajanjem srebrne medalje.Ispred Sare Radivojević je pripremni period u narednim mesecima jer je u Januaru mesecu očekuje zimsko državno prvenstvo u dvorani.

Nikolina Radovanović je prvo nastupila u disciplini: bacanje kugle od 2kg.Već u drugoj seriji je bacila hitac od izuzetnih 15.41m,sa kojim je ubedljivo osvojila zlatnu medalju I titulu šampionke Vojvodine za 2025.godinu.Ostaje žal što Nikolina zbog preklapanja satnice takmičenja nije mogla da baci svih šest serija, jer smo očekivali rezultat od 16m,ali je morala da nakon pete serije otrči na disciplinu : bacanje vortexa,koja je već bila u toku. Bez prethodnog zagrevanja Nikolina je bacala sjajno, I sa rezultatom od 55m ubedljivo osvojila zlatnu medalju I još jednu titulu šampionke Vojvodine.

Nikolina Radovanović je jedina atletičarka koja je bacila Vortex na daljinu preko 50m.

Atletski klub Tamiš je jedini klub iz Pančeva koji je osvojio medalje na prvenstvu Vojvodine,što je pokazatelj da poseduje talentovane atletičare I zavidan stručni rad. Za AK Tamiš su još učestvovale I : Dunja Vučković,Minja Simović I Tatjana Šurjanac. Sledeće takmičenje na kojem če učestvovati atletičarke Tamiša je prvenstvo Srbije u Višeboju,koje se održava 13 septembra u Kraljevu.

(Pančevac)