Završen 4.memorijalni turnir „Petar Pera Rađenović“

Završen je i 4. memorijalni turnir u malom fudbalu za mlađe kategorije „Petar Pera Rađenović“, turnir koji se organizuje već dvadesetak godina (nekada se zvao „Mali za velike“).

„Zavesu su spustili“ igrači i igračice koji su rođeni 2013. i 2014.godine. Trećeg dana odigran je ligaški deo (svako sa svakim), a prvi kroz cilj prošli su igrači fk „Jedinstvo 1976“ iz Smedereva osvojivši ukupno 10 bodova. Drugo mesto pripalo je igračima škole fudbala „Sparta“ iz Kovina sa osvojenih 6 bodova, dok su treće mesto u poslednjim sekundama meča sa vršnjacima iz Gaja, prigrabili igrači FK „Radnički“ iz Kovina sa osvojenih 5 bodova. Partizanovci iz Gaja su se usled lošije gol razlike našli na 4. mestu, dok su 5. bili igrači FK „Omladinac“ iz Deliblata.

„Ustanova za sport Kovin se zahvaljuje svim ekipama koje su se odazvale pozivu da svojim učešćem uveličaju ovaj turnir, koji se održava u znak sećanja na nekadašnjeg svestranog sportistu i sportskog radnika, Petra Rađenovića“ , navodi se u saopštenju.

(Pančevac)