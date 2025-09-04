20.000 dinara po grlu: Subvencije za krave za uzgoj teladi za tov:

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za dodelu subvencija za krave za uzgoj teladi za tov, koji će trajati do 30. septembra 2025. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koja su izvršila obnovu registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za subvenciju.

Podsticaji se odnose na krave oteljene u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće godine. Za isto grlo subvencija se može ostvariti samo jednom u toku godine.

Iznos podsticaja iznosi 20.000 dinara po grlu, a prijave se podnose isključivo elektronski, putem platforme eAgrar odnosno portala ePodsticaji.

Ovim merama država želi da podstakne razvoj stočarstva i omogući poljoprivrednicima stabilniju proizvodnju i veće prihode.

