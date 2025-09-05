Radni sastanak o izgradnji kanalizacione mreže u Gudurici i Velikom Središtu

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine održali su radni sastanak sa izvođačima radova, stručnim nadzorom i predstavnicima investitora – Grada Vršca, na temu izgradnje fekalne kanalizacione mreže u naseljima Gudurica i Veliko Središte.

U ime Grada Vršca, sastanku su prisustvovali član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić i predstavnik Gradske uprave Miloš Milošević.

Opričić je istakao da je grad, uz podršku gradonačelnice Dragane Mitrović, potpuno posvećen realizaciji ovakvih projekata jer oni imaju višestruki značaj: poboljšanje kvaliteta životne sredine i zdravlja stanovnika, unapređenje turizma i očuvanje prirodnih resursa.

„Izgradnjom kanalizacione mreže obezbeđujemo bolji kvalitet života za naše sugrađane, a ujedno čuvamo prirodna bogatstva koja Vršac poseduje. To je posebno važno, imajući u vidu da su Vršačko jezero i Vršačke planine nedavno proglašeni klimatskim mestima od nacionalnog značaja. Upravo ovakvi infrastrukturni projekti garantuju da će taj status biti opravdan i u potpunosti iskorišćen“, naglasio je Opričić.

Na sastanku je zaključeno da se radovi odvijaju prema planu, a da se eventualni izazovi na terenu brzo rešavaju zahvaljujući dobroj saradnji svih učesnika. Takođe, najavljeno je da će u narednom periodu Grad Vršac i Ministarstvo zaštite životne sredine održati posebne razgovore na temu unapređenja sistema upravljanja otpadom.

(Pančevac)