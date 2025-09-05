Počinju prijemni ispiti u drugom upisnom roku na Univerzitetu u Beogradu

Prijemni ispiti za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu u drugom upisnom roku počinju danas, a upis će biti završen do 16. septembra. Posle prvog upisnog roka ostalo je 4.325 mesta, od kojih je 2.210 mesta za studente koji će biti upisani na budžet i 2.115 mesta za samofinansirajuće studente, saopštio je Univerzitet u Beogradu.

Prijemni će se održati na više fakulteta, uključujući Matematički, Ekonomski, Pravni, Mašinski, Filozofski i Elektrotehnički. Na Tehnološko-metalurškom fakultetu ispiti su 5. i 6. septembra, na Arhitektonskom 7, a na Filološkom i Veterinarskom 8. septembra.

U drugom upisnom roku nema mesta na 17 studijskih programa, dok je na 15 moguće konkurisati samo za samofinansirajuća mesta. Slobodnih mesta ima na većini tehničkih, prirodno-matematičkih i društveno-humanističkih fakulteta.

U prvom upisnom roku na Univerzitet u Beogradu upisano je 10.984 studenta, od čega 7.592 na budžet. Za školsku 2025/26. planiran je upis 15.248 studenata na 106 studijskih programa.

Prijemni ispiti na Univerzitetu u Nišu održaće se od 8. do 12. septembra, a upis trajaće od 15. do 26. septembra. U Novom Sadu ispiti su zakazani za 8. i 9. septembar, a završetak upisa 30. septembra.

Drugi upisni rok u Kragujevcu traje do 26. septembra. Na Univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici ispiti će biti održani 5. i 6. septembra, a upis do 13. septembra. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru prijava kandidata traje do 15. septembra.

(RTS)