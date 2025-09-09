Pasuljijada u Padini 14. septembra

U Sportskom centru „Dolina“ u Padini, u nedelju, 14. septembra, biće održana druga Pasuljijada, takmičenje u kuvanju najpopularnijeg tradicionalnog jela. Kotizacija za učešće iznosi 1. 000 dinara, a okupljanje pasulj majstora zakazano je od 8 časova ujutru.

Organizatori poručuju da kašnjenja neće biti – kotlići čekaju, a za pripremu jela obezbeđeno je drvo. Takmičari sami donose pasulj i meso, a kuvati mogu na drva ili plin, prema sopstvenom izboru.

Do sada je prijavljeno 10 ekipa, a prijave su otvorene do 13. septembra na broj telefona 063 408 135. Prošle godine, kada je Pasuljijada u Padini organizovana po prvi put, učestvovale su čak 24 ekipe, što potvrđuje veliko interesovanje za ovu manifestaciju.

Pored kulinarskog takmičenja, posetioce očekuje i bogat zabavni program – od 21 čas nastupiće bend Vitamin CE.

Organizator Pasuljijade je FK Dolina iz Padine.

(Pančevac)