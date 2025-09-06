Danas Babinkovi susreti po 50. put u Padini

Opštinska biblioteka Kovačica ogranak u Padini organizuje jubilarne, 50. Babinkove susrete, koji će biti održani u subotu 6. septembra, u Osnovnoj školi „Maršal Tito“.

Program će biti otvoren u 16 sati konferencijom „Mihal Babinka sa referatima“ posvećenoj literarnom delu poznatog padinskog pesnika i pisca. O njegovom stvaralaštvu govoriće dr Zuzana Čižikova sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Marina Šimakova Spevakova sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i prof. Marija Kotvašova Jonašova, profesorka slovačkog jezika i književnica.

Od 18 časova planiran je umetnički performans „Raskoš“ u čast pesnika Mihala Babinke, u kojem će učestvovati gosti – pesnici i pisci. Završni deo susreta, od 19 časova, biće posvećen sećanju na akademskog slikara Pavla Čanjija, uz učešće gosta Vladimira Valenćika.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti i umetnosti da prisustvuju ovoj značajnoj manifestaciji i zajednički obeleže pola veka Babinkovih susreta.

(Pančevoinfo)