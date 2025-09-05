VITMAN: Počinje rekonstrukcija Takovske ulice

U ponedeljak, 8. septembra, počinju radovi na rekonstrukciji Takovske ulice, jedine u širem centru grada koja još uvek nema asfalt. Radovi će trajati 120 dana, saobraćajnica će biti zatvorena za putnička vozila, a trotoari za sad prohodni.

Kako je gradska menadžerka Maja Vitman na konferenciji za novinare u Takovskoj rekla, „ovo je 202. ulica u Pančevu koja je predmet radova u poslednjih pet godina, što predstavlja kontinuitet ulaganja u kvalitetniju i bezbedniju putnu mrežu za sve građane”.

– Čestitam stanovnicima Takovske ulice i građanima koji je koriste. Zahvaljujem im na velikom strpljenju. Možemo sa ponosom da kažemo da smo iz budžeta grada izdvojili sredstva i posle postupka javne nabavke dobili izvođača radova. Građani su u kišnim danima ovde imali velike probleme, jer ulica nema atmosfersku kanalizaciju: to ćemo sada rešiti njenom izgradnjom – rekla je Maja Vitman.

Pored toga, projektom rekonstrukcije Takovske ulice biće obuhvaćeni izgradnja novog kolovoza i obostranih trotoara, uređenje parking mesta, rekonstrukcija fekalne kanalizacije, postavljanje novih stubova javne rasvete sa LED osvetljenjem i hortikulturno uređenje zelenih površina, koje podrazumeva linijsko ozelenjavanje površine između kolskog i pešačkog dela sadnjom drvorednih sadnica visokih lišćara i ukrasnog žbunja na travnjaku; postojeće zelenilo biće u najvećoj meri zadržano.

Saobraćajnica je dužine 150 i širine pet metara. Projektovana su pojedinačna parking mesta širine dva metra i dužine šest metara. Ukupno je predviđeno devet parking mesta, a jedno je rezervisano za osobe sa invaliditetom. Trotoari su obostrani i minimalne širine 1,6 metara, a kolski ulazi do tri metra sa završnom obradom od armiranog betona. Trotoari i parking mesta su sa završnom obradom od behaton ploča debljine šest santimetara za trotoare i osam za parking mesta. U ulici postoji novoizgrađena vodovodna mreža i ona se zadržava.

Gradska menadžerka je kazala da se svake nedelje održavaju sastanci koordinacije sa izvođačima i „akcentovano im je da rok za završetak radova od 120 kalendarskih dana ne treba da bude i krajnji rok”, odnosno da je ideja grada da se radovi okončaju pre Nove godine.

Ona je skrenula pažnju na još nešto veoma važno:

– Molimo sve građane koji su u postupku izrade tehničke dokumentacije ili planiraju priključke da se sada jave, ovo je poslednji momenat za to. Mi smo ove radove najavljivali tokom prethodnih meseci i putem ličnog kontakta ili pošte stanovnike ulice obavestili o rekonstrukciji. Ukoliko građani budu imali bilo kakva pitanja, zahteve za uvid u projekat ili probleme molimo ih da se jave Gradu Pančevu, odnosno Sekretarijatu za investicije ili nadzornom organu Gradske uprave na brojeve telefona 013/308-830, 013/308-803 ili 064/8765-236. Takođe, Mesna zajednica „Centar” svima stoji na raspolaganju.

Maja Vitman je zahvalila svim sugrađankama i sugrađanima na podršci i zamolila ih za strpljenje tokom izvođenja ovog značajnog projekta.

(Pančevac / S. T.)

Raspisan tender za teretanu na Tamiškom keju