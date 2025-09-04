Raspisan tender za teretanu na Tamiškom keju

Pančevo dobija teretanu na Tamiškom keju vrednu 67 miliona dinara. Gradska uprava raspisala je tender za izvođače.

Naime, Pančevci koji vole da neguju „u zdravom telu zdrav duh“ uskoro će, na Tamiškom keju, dobiti prostor za vežbanje.

Gradska uprava Pančeva raspisala je tender za postavljanje teretane na otvorenom na Tamiškom keju, ispred Železničke stanice, na površini od 1414 m2.

Procenjena vrednost radova je 66.903.484 dinara, a multifuncionalna teretana imaće, osim sprava za vežbanje, kompletnu podlogu i opremu sa pripadajućim mobilijarom (česma, kanta, klupa, kandelaber, info tabla).

Kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, postojaće i staze oko teretane i staze koje povezuju ovo vežbalište na otvorenom sa šetalištem na keju i platoom Železničke stanice.

Od ukupne površine najveći deo zauzeće prostori za sprave, podeljeni u tri celine – od 505 m2, 367 m2 i 99 m2.

Za pešačku stazu planirana je površina od 140 m2, a staza za trčanje imaće 184 m2.

Biće izrađeno i javno osvetljenje, koje će pokrivati celokupnu površinu ove teretane na otvorenom.

Rok za slanje tenderske dokumentacije je 6. oktobar.

(Ekapija)