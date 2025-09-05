Dolovo: Akcija dobrovoljnog davanja krvi u okviru „Štrudlijade“  6. septembra

Tradicionalna manifestacija „Štrudlijada“ u Dolovu, koja se svake godine održava početkom septembra, ove godine dobiće i humanitarni karakter. Naime, u subotu 6. septembra, u saradnji sa Službom za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenim krstom Pančevo, biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Sekretarka Crvenog krsta Pančevo, Milica Todorović, najavila je da će transfuziomobil biti postavljen ispred Mesne zajednice u Dolovu. „Od 10 do 13 časova svi koji žele da pomognu moći će da izdvoje malo vremena i daju krv. Akcija počinje u isto vreme kada i manifestacija, a svaka jedinica krvi dragocena je za one kojima je zdravlje ugroženo“, rekla je Todorović.

Posetioci će tako, pored uživanja u štrudlama po kojima je Dolovo prepoznatljivo, imati priliku da doprinesu i humanitarnoj akciji, jer krv je nezamenjiv lek koji spašava živote.

(Pančevac)