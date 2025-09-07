Ribolovački savez Vojvodine: Nedeljni izveštaj za reku Tamiš

Još jedan zemljotres pogodio Srbiju
15:34
07.09.2025
Prema prognozi vremena narednih dana očekuje nas sunčano vreme sa maksimalnim dnevnim temperaturama do 30 stepeni uz malu mogućnost za lokalne padavine, prenosi Glas Opova.
Vodostaji na rekama su niski i u stagnaciji, sa temperaturama vode od 22 do 25 stepeni.
Na delu terena uzvodno od Tomaševca, gornji tok Jaša-Botoš vodostaj nizak, slabo pecaroša a bilo je ulova tostolobika i bele ribe, na starim Tamišima love se babuška, cverglan i sitan šaran.
Tamiš od Tomaševca ka Opovu. Vodostaj nizak, malo ribolovaca. Ulovi (deverika, babuška i šaran) retki samo u trenucima kada kada poteče Tamiš.
Opovo i okolina slaba posećenost ribolovaca. Ulova takođe ima samo kada poteče Tamiš a lovi se sitna bela, krupna babuška i šaran.
Donji tok Tamiša, ribolovaca ima malo zbog rada ribe. Lovi se sitna bela riba radi na crva i glistu uz sporadične ulove sitnijeg Šarana.
( Glas Opova)