Kovin: Sve spremno za jesenje manifestacije

U Kovinu se pripremaju za manifestacije koje koje ih očekuju tokom jeseni, kaže Divna Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin. I ove godine u planu je da se održi manifestacija posvećena mađarskom gulašu u Skorenovcu, ali osim toga najavljuju bogat jesenji programu okviru manifestacionog turizma, prenosi RTV Pančevo.

Posle leta koje je bilo bogato različitim događajima u opšini Kovin, od Starog Lale, Kovinskog kulturnog leta do Kovinske regate, Turistička organizacije se priprema za veliki broj dešavanja i tokom jeseni, kaže Divna Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin.

Takmičenje u kuvanju mađarskog gulaša je jedna od najvažnijih manifestacija koja se održavaju tokom oktobra u Skorenovcu. Ovaj događaj je već prevazišao okvire opštine Kovin i Južnog Banata, po brojo takmičara i posetilaca, rekla je Kirilov.

Jesenje manifestacije u opštini Kovin predstavljaju dragocenu priliku da se sačuva tradicija, promovišu lokaln iobičaji i bogata kulturna baština, ali i da se okupe ljudi svih generacija u duhu zajedništva idruženja. One doprinose jačanju turističke ponude ove južobanatske opštine, stvaraju poseban a mbijent i čine da se i gosti i domaćini osećaju kao deo iste priče.

(Pančevac/RTV Pančevo/Zorana D. Šteković)