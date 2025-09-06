Vučić: Ne želimo ratove, ali smo spremni da branimo svoju zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji tačno tokom gostovanja u jutarnjem programu na televiziji Pink.Potpisan je novi vojni savez između Slovenije i Hrvatske, a o tome je prvo govorio predsednik Vučić na početku gostovanja na TV Pink. Predsednik je rekao da sklapanje vojnih saveza protiv Srbije nije laka stvar za nas, i da imamo negativna iskustva iz devedesetih godina.

– I tada su se isti ti okupljali protiv nas, i bili su uspešniji i snažniji. Imali su jaču podršku spolja, bili mudriji, i na kraju su pobedili, zato što je za njih pobeda kada proteraju Srbe sa ognjišta u Krajini, na KiM, u BiH… Ono što sam video u Kini, to je da se svi pripremaju za nešto u budućnosti. I to vidite i u svim evropskim zemljama, naoružavaju se do maksimuma. Ovde u regionu ta vrsta formiranja višeslojnih osovina protiv Srbije, je veoma važna zato što se Srbija vidi kao faktor koji nije dovoljno poslušan, koji hoće da služi svojim interesima – naglasio je on.

Vučić je rekao da je Slovenija juče nedvosmisleno otkrila da se formiraju osovine protiv Srbije zbog situacije u BiH i na KiM.

– Oni misle da imaju pravo da se mešaju u naše stvari, na KiM. Kada pravite savez sa Hrvatima jasno je protiv koga ga pravite, nisu sigurno protiv Austrijanaca. Mi moramo da reagujemo trpeljivo, strpljivo i mirno, da jačamo svoje pozicije u svetu. Oni imaju snažnu zaleđinu u NATO, to će imati i u ovom drugom savezu. Očekuju da im se i Bugarska pridruži. I ne smemo biti slepi, slični savezi su pravljeni na istovetan način pred veliki rat. Moramo biti svesni nečijih namera, zato što ovo neko nije radio da bi jeo škampe, već da rade direktno protiv interesa srpskog naroda – rekao je predsednik.

On je kazao da će ljudi na velikoj paradi 20. septembra videti ogromnu razliku u odnosu na prošlost.

– Pitao sam Tiosava Jankovića, legendarnog komandanta koji je sada u vrhu Vojske Srbije. Učestvovao je u obaranju aviona NATO alijanse. Pitao sam ga da li bi smo naneli veću štetu NATO paktu da smo imali ovo što imamo sada. On je ćutao jedan minut, pa rekao: “Mnogo, mnogo, mnogo više”. Toliko da smo snažan odvraćajući faktor, i zato niko ne sme da nas napadne. Spremni smo da branimo svoju zemlju, ali ne želimo nikakve ratove i sukobe. Ali je jasno da neko pravi vojne saveze protiv nas – kazao je Vučić.

Čestitao je novoj vladi RS na izboru, i istakao da svako na svetu zna šta se trenutno radi Miloradu Dodiku.

– Ljudi moraju da znaju da oni koji se najčešće pozivaju na vladavinu prava i na demokratiju oni koji se o tome najmanje brinu, i isključivo se rukovode sopstvenim interesima i ničim više – dodao je predsednik.

Vučić je otkrio da je sinoć dugo bio u komandnom centru MUP, i kaže da je dobio informaciju da je održan visoki sastanak delegata u Beogradu.

– Dok su ovi tukli policajce, oni su u Beogradu doneli odluku, kao da im je Kurti to naredio, da 19. organizuju demonstracije, nećete verovati protiv koga – Kancelarije za KiM. Pošto oni ne mogu nikoga da nađu na Prištinskom univerzitetu, pa sada kao da im je Kurti naredio. Mislite li da to može da bude slučajno – pitao je on.

– Ne mislite valjda da je ovo palo na pamet samo Hrvatima i Slovencima, Prištini Tirani i Zagrebu? – upitao je Vučić.

O vojnim savezima, predsednik kaže da moramo sačuvati mir i hladnu glavu, ali da budemo svesni da je to upereno protiv nas.

Potom je prikazan prilog sa sinoćnjeg protesta gde ga je jedna žena psovala, i Vučić ističe da je to slika i prilika njihovog programa, planova i ideja.

– Ja danima već ne spavam, umoran sam i teško mi je da se koncentrišem. I gledam da vodim računa šta ću da kažem. Ali ovo je slika i prilika mržnje koju neko širi. Nije meni do ove gospođe, ona je samo o sebi sve rekla, već zbog ovih koji glume novinare a sladostrasno se smeju na ovakve izjave. Šta ćete vi da uradite za ljude u Srbiji. Hajde da stvari demistifikujemo i kažemo šta se dogodilo – rekao je predsednik.

Vučić ističe da sinoć nije bilo najgore i najteže, i da je teže bilo u Valjevu pre petnaestak dana.

– Sinoć su pozvani ljudi iz cele Srbije da dođu u Novi Sad, da se obračunavaju sa policijom. Oni to nisu krili. Međutim, ovde ima nešto što je za mene enigma. Skupilo se nekih 7.000 ljudi u Novom Sadu. Da se razumemo, za mene je veliki broj i kada je 70 ljudi. U celoj Srbiji je juče bilo 9.300 ljudi, koje su oni okupili. Nekada je sam Novi Sad skupljao po 17.000 ljudi. Dakle, neće ljudi da učestvuju više u nasilju. Ali za mene ima jedna enigma. Svi smo, svi u Srbiji, i vi i ja, nedvosmisleno videli da oni podižu ogradu, ti kriminalci sa fantomkama na glavama. Neki drži motku od 3-4 metra dužine, i udara policajce. Gađaju ih pirotehnikom. Policajci se ne pomeraju. I svako vidi šta se zbiva, apsolutno svako. Ti divni policajci, koji su i očevi i sinovi… Kako smo došli dotle, da novinar neke televizije, to sam jutros video, ide onaj Kokanović, koji je sramota političke scene Srbije, neobrazovan, primitivan i bahat čovek, koji bi nećete verovati trebalo da vodi Srbiju sutra. Pa on im je u prvih 20 na listi toj studentsko blokaderskoj. I on se prostre po putu kao krava, niko ga ne dira, i onda viče jao nemojte da me napadate. I onda mu momak iz Žandarmerije pruža ruku da ga podigne, a on ponovo skiči. I novinar N1 kaže vidite kakva je ovo brutalnost policije. Jesmo li mi svi odjednom izgubili vid? – zapitao je on.

Podsetio je na druge primere izveštavanja N1, gde je uživo govoreno da je sve mirno dok su blokaderi spaljivali prostorije SNS.

– Juče su prve prostorije Pokreta za narod i državu otvorene u Nišu, i juče su došli i jajima i kamenicama gađali te prostorije. Ali oni ne mogu da uspeju. Promenilo se sve, i ljudi samo treba da ostanu mirni. Više ni u Beogradu ne mogu da skupe ljude. Ostali su samo ekstremi koji žele nemire, oni nemaju drugi život bez toga. Jedino što imaju je da se okupe tih sat, sat i po, da nekoga gađaju, i to je to – rekao je predsednik.

On kaže da se jasno vidi razlika između novih mera države i brige za ljude sa jedne strane, i potpuno ogoljenog nasilja. Pričao je i o finansiranju blokadera.

– Evo jedan primer, samo da kažem građanima. Jedan od šefova zborova njihovih, je primio 1355 finansijskih tranši. To je oko 2 i po miliona evra. Kako smo mi došli do toga? Dakle na lične račune, i na male fantomske firme je leglo toliko novca. I iz inostranih, ali i iz domaćih fondova. Najveća uplata je 57.000 evra. Sve ostalo su male uplate, da se Vlasi ne dosete. Mnogo je tu novca. Pogledajte sinoć, pronašli smo u rektoratu topovske udare, pa nije rektorat za to. Neki ljudi kao da ne razumeju čemu služe univerziteti i fakulteti. Neverovatno, ali ni na to nema odgovora. I da ne govorim o tome da smo sinoć mogli da vidimo brutalno mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje, dovođenjem poslanika Zelenih. Vi ste išli na nasilan skup, a ne na sastanak ZLF. Svi su oni isti, bukvalno kao sekta. Šta vi ljudi radite tu? Setite se kako su Amerikanci bili osetljivi kada su pričali o ruskom mešanju u njihove stvari. I u Evropi. Pa šta radite vi – zapitao je Vučić.

On kaže da je cilj svega što se dešava da se Srbija baci na kolena, da bude slaba i uništena.

Predsednik kaže da će odgovarati svi koji sprovode nasilje, ali da je problem što deo tužilaca i sudija ne želi da radi svoj posao.

– I tu pogledate trag novca. Ko ih plaća, razne CEPRIS-e i druge NVO. Dobijaju novac iz inostranstva, pored ogromnih plata koje dobijaju od građana. I kada sve to vidite jasno vam je zašto se pojedine sudije i tužioci tako ponašaju – dodao je on.

Vučić kaže da su mnogi izgrednici pušteni odmah, iako su počinili teška dela.

– Mi ćemo se boriti protiv toga. Sada imaju još jednu ideju. Hoće da nas nateraju spolja, verovatno iz EU, da nam objasne kako nam je potrebna nezavisna policija, da nemate ni Ministarstvo unutrašnjih poslova, već da zavisi od njih. Da se ponašaju kao potpuno otuđeni centri moći. Ja kada bih vam pričao kakvim su se glupostima bavili. Znate li da su oni imali otvoreni predmet protiv mene zbog korone, da sam ja učestvovao u velikoj svetskoj zaveri, i da sam davanjem vakcina ljudima uništavao kortekse. Duže od godinu dana je taj predmet bio otvoren! Svaki tužilac da je to video odmah bi odbio, to su ludaci, teoretičari zavere. A oni godinu dana držali otvoren predmet – rekao je predsednik.

Kaže da tužilaštvo vodi predmet “Generalštab”, i istakao je da tu nema ni dinara, ni evra uloženo, i da ništa nije ni započeto.

– A pričaju o korupciji. Pitaju ko je skinuo zaštitu sa tog objekta? Pa oni koji su je bombardovali. Jel treba da stoji tako doveka, to ruglo uništeno. Mi dogovorili da se napravi i soba žrtava agresije, velelepno da bude urađeno, čudesan prostor: Pa da bude jedan od najmodernijih hotela, zamislite šta je za Srbiju da dobijete jedan Tramp tauer – rekao je on.

Predsednik kaže da je program blokadera od “Vučiću pederu”, pa do drugih uvreda.

– Nije to meni teško da trpim, nego vam ponekada dosadi. Ali kada dođe do promene Ustava tada ćemo moći da uradimo suštinsku promenu u tužilaštvu i sudstvu – istakao je Vučić.

On kaže da je saslušanje Bojovića i Miloševića bilo skandalozno, i da oni pripadaju istoj bandi.

– Sede u kafani i gledaju u kameru, zato što nisu misli da će da se pojavi. Bojović objavio to, bilo je minut na mrežama pre nego što je obrisao, ali je neko to uzeo. Eto, kada lažu, da razmisle kako lažu i šta lažu. Dakle, da, to je tajni snimak, niko to nije trebalo da vidi, ali se ovaj čovek prevario i objavio. Pa čekajte, kako ćete biti nepristrasni u obavljanju svog posla i da ih gonite, a sedite u kafani zajedno – rekao je predsednik.

Govoreći o Vesiću i Momiroviću, kaže da Vesića poznaje dugo, i da su obojica političari koji znaju šta ide u rok službe.

– Ali Momirović koji je na moj poziv ušao u politiku, iz divne porodice čovek. I uradi istorijski sporazum sa NR Kinom, a vi ga sada progonite i optužujete da je hteo neke pare da uzme od nekoga. Čoveku ste život uništili. Na kraju se uvek sazna istina. I videćete kako će da se završe postupci, pošto su veoma loše sve radili. Ja mogu da vidim kako su radili i kako je ceo predmet urađen – kazao je on.

On je rekao da će uskoro biti otvorena pruga Beograd – Subotica, i da će biti veoma srećan.

– To neću kriti nijednog momenta. Biće otvorena u narednih 15 dana, i onda se posvećujemo pruzi Beograd-Niš, a onda Valjevo-Vrbnica. To su dobre stvari za ljude – rekao je predsednik.

Govoreći o medijima, Vučić ističe da je Šolak kriminalac kog gone u osam država sveta.

– Ja tražim hapšenje kriminalca zbog svega što je radio protiv svoje zemlje. Ti ljudi, ja sam pitao malopre, i vlasnika vaše televizije (Željka Mitrovića) da mi objasne, a to sam pitao i Dačića i Vasiljevića. Da mi objasne kada vidite ljude, vidite da uzme motku, gađa i tuče nekoga, i vi mrtvi ladni kažete to ovi drugi tuku njih. Šta je vama u glavi? Da li neko stvarno može toliko da laže? A naravno da posle toga sledi intervencija policije. Definicija države, suština države, je da država ima monopol na fizičku prinudu. Zamislite šta bi se dešavalo bez policije. Ne postoji način da država ostane bez toga – naglasio je on.

Predsednik kaže da će 17. ili 18. izaći sa jednim važnim programom, i siguran je da će ljudi biti oduševljeni.

– To se tiče najvećeg broja građana. Što se tiče pruge, do Subotice ćemo stizati za sat i 10 minuta. Sve smo to uradili izgradili, i zato su zaslužni građani. Penzije se povećavaju od 1. decembra 12 odsto! Što se tiče mera i cena, sam ću ulaziti u prodavnice i pratiti cene. Da pričam sa ljudima, da mi oni kažu šta je dobro, a šta loše urađeno. Jer ovo što smo uradili je zato što smo slušali ljude. Oni su nam rekli da su im plate bolje, ali da su veliki troškovi. Evo, i Bugarska planira da uvede slične mere kao i mi, što se tiče marži. Pozivam ljude da nam oni kažu šta žele. Imaćete preko 20.000 proizvoda koje će pojeftiniti – kazao je Vučić.

On ističe da će pobediti Srbija, i potom otkrio jedan podatak.

– Znate li koliko nas je koštalo angažovanje policije do sada da bi se blokaderi obezbedili. Da ne bi prolazili kolima kroz njih, iako su potpuno neprijavljene skupove imali, kriminalne skupove. Dakle ilegalan, nenajavljen, kriminalan skup. Mi smo i to sve štitili, i čuvamo ih uvek. I danas ćemo da čuvamo i ovaj blokaderski prajd! To više nije pitanje ljudskih prava gej osoba, prema čemu imam poštovanje, to je sada deo blokaderskog pokreta. Stajaće i danas ispred kultnog mesta za blokadere, Pravnog fakulteta, i sramota me je zbog toga što to rade ispred fakulteta koji sam ja završio. Tu će držati 16 minuta tišine. I sada i njih moramo da obezbeđujemo. E znate li koliko nas to sve košta? Pedeset miliona evra je država potrošila na sve to, na obezbeđivanje njihovih ilegalnih skupova – otkrio je predsednik.

Kaže da je za te pare mogla da bude napravljena bolnica, ili Klinički centar u Kragujevcu.

– E možete da mislite sada kolika je ukupna šteta. Onaj ko je hteo da razara Srbiju, zaista je dobro uspeo, mnogo šta mu je pošlo za rukom, ali ne u meri u kojoj su se nadali – kazao je Vučić.

Predsednik kaže da se uvek trudio da država reaguje mirno i trpeljivo, u svakom trenutku.

– Mi više taj problem nemamo. Pogledajte, u rektoratu pronađeno 20 topovskih udara. A šta će vam to? Jel to deco učite nešto, ili se spremate za napad? U kojoj to knjizi piše, osim u onoj hrvatskoj “Blokaderskoj kuharici”. Sedite da učite i da radite, dođite da razgovarate. Kako možete da pričate sa najgorim antisrpskim ološem. Oboje ovih koji su bili juče su za priznavanje Kosova i za uništenje Republike Srpske. Glavni prijatelj im je onaj Šider iz Austrije, najveći srbomrsci, sve što je srpsko mrze, osim Srba koji će za njihov račun da kažu da su Srbi najgori na svetu. Samo vas molim da otvorite oči – rekao je on.

Vučić kaže da razume kada lažu hrvatski i bosanski mediji, ali da mu nije jasno da neko napada policiju i onda hladnokrvno optužuje policiju za napad.

O promenama u Junajted mediji, Vučić kaže da je kriminalac Šolak našao partnere, uzeo od njih 5 milijardi, i da su ti partneri sada vlasnici Junajted medije.

– Preuzeli su to od onog Petreusa iz CIA. Šolak ih birao da mu budu partneri. Uzeo im milijarde, onda prodao SBB i TotalTV, i uzeo još milijardu i 600 u svoj džep. Kakve veze ja ili bilo ko ima sa time? Sada su ti ljudi, njegovi partneri, u sukobu sa njim zbog malverzacija i krađa. Da vam ne govorim kolika je primanja imala direktorka N1. Ljudi, 100.000 evra mesečno! A to koliko su krali od vlasnika, to oni neka rade po privatnim tužbama. Kakve to ima veze sa bilo kim u zemlji. Što vlasnici jedne firme hoće da se obračunaju sa lopovima u svom preduzeću. Ali svima je dozvoljeno da lažu i da govore šta god hoće.Tako ste pričali za Jovanjicu, i za dečaka u Valjevu koji je navodno preminuo. Pa to se nije dogodilo, klasičan primer obojene revolucije. Sve isto kao u Iranu, po istom receptu još od operacije Ajaks. Potpuno isti trikovi – kazao je predsednik.

Zapitao je kako neko može da laže da je dete ubila policija.

– Samo slučajno te večeri nije nikoga bilo u prostorijama SNS. Vi ste rekli ljudima da smo mi zlikovci koji smo ubili dečaka. Zamislite, kriminalci im to rekli, da izazovu krvoproliće – rekao je on.

Predsednik ističe da je 7000 ljudi sinoć slušalo glupe govore u Novom Sadu, ali kada su krenuli u nasilje – pola ljudi je otišlo kućama.

– Ti ljudi nisu hteli da učestvuju u nasilju. Tu uvek učestvuju isti, udarne grupe najgorih antisrba, Pogačara, Brkovića… Prosto, neće normalni ljudi da učestvuju u nasilju, a ovi drugi će biti pobeđeni. Ljudi tu ne treba da brinu – istakao je Vučić.

O izjavama Borka Stefanovića iz Brisela, koji je Kinu i Rusiju nazvao istočnjačkim despotijama, Vučić kaže da to govori čovek koji je jedanput rekao da nije problem u priznanju Kosova, već je samo tražio da prvo budu izbori da bi pobedili.

– Tako su se i ponašali, kada je Kosovo samorpoklamovalo nezavisnost, oni su ćutali. Ja mislim da Srbija treba da sarađuje sa Briselom, ali to ne znači da mi smemo da vređamo jednu tako veliku zemlju kao što je Kina, ili Rusija. Ti ljudi ne razumeju da Kina napreduje najbrže, da je najveći investitor u Srbiju. Najviše novih investitora možemo da čekamo iz Azije, oni su u ovom trenutku mnogo potentniji od Evrope. Da mi smo na evropskom putu, ali to ne znači da neko može da ukrade 619 miliona evra i da ne odgovara, a da poštene ljude terate na robiju. Oni sada kada odu negde traže sankcije za svoju zemlju… To vam govori koliko mrze svoju zemlju. Nije on vikao na mene, sve vreme je vikao na svoj narod. Sav program im staje u ovu viku. Ja poštujem njihovu blokadersku ideologiju, kao što poštujem i ovaj prajd danas, mi ćemo ga obezbeđivati, ali neću da učestvujem u tome. Ja ću da učestvujem sutra. I tu neće biti policije. I neće ih niko napasti, napadaju samo one koji trpe batine. Policiju napadaju zato što znaju da su naši čuvari reda trpeljivi – kazao je predsednik.

– Nikada ne napadaju kada su malobrojni, već samo kada ih ima mnogo više – naglasio je on.

Vučić je potom komentarisao pretnje evroposlanika da će biti uskraćena sredstva Srbiji, i upitao je da li gledaoci znaju za šta se zalažu ti ljudi.

– On se zalaže za nezavisno Kosovo. Govore o nasilju. Pa imali smo preko 770 napada na prostorije naše stranke! I nijedan napad nije bio na njihove prostorije. Kada šeta stotine hiljada ljudi, kao što je bilo prošli vikend, nikoga nisu napali, to su ljudi koji hoće mirnu Srbiju. Oni hoće sa svima da razgovaraju, sa ovakvima koji bukvalno mrze Srbiju. Suviše sam ja mator da bi me ovakvi prevaspitavali! Ali njima je normalno, i nije nasilje, kada prave vojne saveze sa Hrvatskoj da bi intervenisali na KiM i u BiH. Kažu da imaju odgovornost. Pa ko vas Slovence za bilo šta pita? Mislite li da ću da se dodvoravam kao ovi u Crnoj Gori. Ako u Srbiji hoćete takvog predsednika, imaćete priliku za godinu dana da ga izaberete. Da birate predsednika koji sluša Severinu, neće da uvredi naše komšije, i tako dalje – rekao je predsednik.

On ističe da su mnogi mediji pisali kako je parada u Hrvatskoj bila divna, dok će za paradu Vojske Srbije pisati da Vučić preti ratom.

– To slušamo tri i po godine već, od kada je počeo rat u Ukrajini. A mi valjda treba da se pravimo blesavi dok oni prave tajne saveze sa Prištinom – kazao je Vučić.

Predsednik ističe da se sastao sa Putinom i sa Sijem, i da je suština svih razgovora bila naša ekonomska saradnja.

– To su stvari koje mi radimo, i od toga građani imaju koristi, kao što je recimo niža cena gasa, što je bila tema razgovora sa Putinom. Što se tiče razgovora sa Sijem, pričali smo o investicijama u našu zemlju. I sa jednim i sa drugim smo pričali o vojnotehničkoj saradnji, o izgradnji pruga. Sve to se tiče građana Srbije, i sve je urađeno za građane. Razgovarao sam sa predstavnicima 13, 14 kompanija, i drago mi je što im otvaramo vrata, da ovde grade svoje fabrike – istakao je on.

Vučić je jasno poručio da Putin veoma ceni što nismo uveli sankcije Rusiji.

– Ceni to predsednik Putin, i imali smo dobar, korektan, otvoren razgovor. Bilo je gotovo celo rusko rukovodstvo, uključujući i Lavrova i Ušakova., Rešetnjikov… Svi su bili na tom sastanku. Oni su naravno došli zbog Kine. Kada se priča o tome u kakvim sam ja odnosima sa Putinom, meni je to glupo do bola. Ja predstavljam Srbiju i interesuju me građani Srbije. Njega interesuju građani Rusije. Da li me lično ceni Vladimir Putin, ja mislim da najbolje govori to kome je Vladimir Vladimirović dodelio orden, i to orden Aleksandra Nevskog. Sećam se ja našeg devetog susreta, pre nekih osam, devet godina, i kaže on meni: “Vidim ja da Srbija ide u NATO”. I ja rekoh ne razumem. On kada hoće da pokaže dominaciju utiša malo. I ja sam slušao i rekao jasno da ne planiramo da uđemo u NATO. I to on i danas vidi da su bile gluposti. Te stvari su mu pričali naši lažni rusofili, koji hoće da pokvare naše odnose sa Rusijom – otkrio je on.

Predsednik je istakao da je Indija prava sila, i dodaje da je prizor vojne parade na Tjenanmenu bio neverovatan – i pomalo depresivan.

– Kada vidite gde u oni svi, dokle su stigli. Gledao sam posebno sisteme HQ-22. Onaj DF-5 što su pokazali, to niko drugi nema na svetu, strateško nuklearno oružje – rekao je predsednik.

Naglasio je da je ponosan na sve mere države, i ističe da to pravi ogromnu razliku.

– Ljudima će ostati više novca, da mogu da putuju, odu u banju, penzionerima da kupe nešto unucima. Bavili smo se ekonomskim parametrima, ali zaboravite na ljudske potrebe. Moramo ljudima odgovoriti pomoći, da tu stvari promenimo. Ljudi hoće da neko brine o njima, i srećan sam što smo pokazali da to možemo – dodao je on.

Vučić je rekao da će izbori biti u skladu sa Ustavom i zakonom, i pre roka.

– Nećemo mi da vrdamo oko toga. Sve u skladu sa Ustavom i zakonom, i da ponovim, pre roka. Biće kada budemo smatrali da je dobro da se ti izbori održe, da završimo neke velike stvari, pruge, puteve, pešački most – kazao je predsednik.

On je govorio i o istraživanjima i rejtingu stranaka.

– Imali bi oni više od tih osam posto kada bi se pojavili pod imenom studentska lista. Ali nauštrb ovih drugih, Manojlovića i Đilasa. Da se pojave sa tim imenom, skočili bi na 20 odsto. Izvesno je da ljudi koji glasaju za SNS neće glasati za tu studentsku listu. Tu nema nikakvog mešanja, ni 1 odsto, i hvala im na tome što su iznošenjem svojih ideja jasno rekli našim ljudima da oni za njih nisu izbor. Naše brojke su bile lošije pre par meseci. Lošije, a ne loše. A sada se to promenilo, ljudi su se probudili iz sna – istakao je Vučić.

Predsednik je građanima Srbije poručio da im se izvinjava zbog umora i nervoznih reakcija, ali da hoće da im se zahvali na svemu.

– Imali smo veoma uspešne dane u Pekingu, postigli odličnu saradnju i sa Kinom, i sa Slovačkom, Uzbekistanom, i nastavićemo da razvijamo te odnose, kao što ćemo nastaviti i evropski put. Nas čekaju ogromni poslovi, mnogo rada, ono što sam govorio da nećete moći da prepoznate Srbiju. I danas ona izgleda neprepoznatljivo, i to zahvaljujući vama. Hvala vam za podršku i ogromnu ljubav, i uprkos najtežim trenucima ostali opredeljeni za napredak Srbije. Mi ćemo se boriti i raditi, i zajedno sa vama ćemo stvarati velika dela. Njihova priča je propala, oni više ne mogu da skupe veliki broj ljudi. Ne od 15. marta, već od februara. I to će biti sve slabije… Hvala svim ljudima koji se okreću radu, koji vole svoju zemlju, i koji Srbiju nikada neće nikome da daju – zaključio je predsednik Vučić.

Podsetimo zbog razgovora na početku jutarnjeg programa, posle formiranja vojnog saveza između Prištine, Tirane i Zagreba, sada imamo novi vojni savez između Slovenije i Hrvatske. Slovenački ministar odbrane Borut Sajovic potvrdio je da je ovaj savez u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini i Kosovu.

Naime, Ivan Anušić i slovenački ministar odbrane Borut Sajovic u Zagrebu su potpisali deklaraciju o saradnji vojski koja obuhvata “sve ono što se može napraviti između dve države” da bi oružane snage i odbrambene industrije dve države “bolje i kvalitetnije funkcionisale”, rekao je hrvatski ministar.

Na pitanje da se uporedi taj sporazum s deklaracijom koju je ministarstvo odbrane u martu ove godine potpisalo s Albanijom i Kosovom, Anušić je odgovorio da “nema velike razlike” između njih.

(Objektiv)