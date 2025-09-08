Ovako je bilo na manifestaciji 23. Zlatna jesen

Ovaj festival nije samo početak berbe grožđa - on je simbol svega onoga što Gudurica jeste: tradicije, vina, dobrih ljudi i velikog srca

23. po redu međunarodna kulturno-turistička manifestacija „Zlatna jesen“ trajala je tri dana i bila je ispunjena bogatim sadržajem. Manifestacija je počela velikim bazarom udruženja žena sa teritorije Grada Vršca koja su se nadmetala za najuređeniji štand, što je okupilo veliki broj posetilaca. Nakon toga gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović zvanično je otvorila manifestaciju.

„Ovaj festival nije samo početak berbe grožđa – on je simbol svega onoga što Gudurica jeste: tradicije, vina, dobrih ljudi i velikog srca. Sa ponosom mogu da istaknem da je „Zlatna jesen“ vremenom prerasla lokalne okvire i dobila medjunarodni karakter, što nas obavezuje da tradiciju koju su Guduričani sačuvali i negovali podižemo na još viši nivo. Gudurica je oduvek bila simbol vina i vinogradarstva, ali i multietničnosti, sloge i bogatog kulturnog nasledja. Ovde, gde zajedno vekovima živi najveći broj nacija u Srbiji, upravo u toj raznolikosti leži vaša snaga i lepota.

Zato je vizija svih nas da Gudurica postane prepoznatljiv turistički centar vinskog turizma u ovom delu Evrope, mesto u koje će gosti dolaziti da uživaju u dobrom vinu, vrhunskom domaćinstvu i iskrenom gostoprimstvu, i da se uvek rado vraćaju. Razvoj vinogradarstva i vinskog turizma jedan je od prioriteta Grada Vršca. Posebno sam ponosna da je ovog leta započeta izgradnja kanalizacione mreže u Gudurici – najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog projekta u istoriji ovog mesta. Završena je i sportska sala koja će služiti mladima i sportistima, a u toku je i projekat boljeg putnog povezivanja, što će omogućiti da turisti iz regiona i susedne Rumunije još brže stignu u Guduric,“ istakla je u svom obraćanju gradonačelnica Dragana Mitrović.

Program je nastavljen nastupima kulturno-umetničkih društava iz Gudurice, Velikog Središta i Čačka, koji su svojim igrama oduševili publiku. Atmosferu je dodatno upotpunio popularni muzički umetnik Ivan Kukolj – Kuki, čijim je nastupom veče završeno u veseloj i prijatnoj atmosferi.

Manifestacija je nastavljena u subotu takmičenjem u pucanju glinenih golubova, a potom je održana i izložba „Domaće radinosti“ u Klubu za stare „Čokot“, kao i takmičenja u šahu i pikadu. U subotu uveče najpre je održan svečani defile svih učesnika manifestacije, potom kulturno umetnički program na kojem su se predstaviti ansambli iz Srbije, Rumunije i Republike Srpske. Na kraju večeri estradna zvezda Maja Marijana napravila je pravi muzički spektakl svojim dvočasovnim nastupom.

Poslednjeg dana manifestacije u nedelju održano je takmičenje u kuvanju lovačkog gulaša, gde su učesnici pokazali svoje kulinarske veštine. Tokom dečjeg programa odigralo se takmičenje za „Zlatnu masku“, dok je celodnevni tradicionalni turnir u balotama sakupio rekordan broj učesnika. Poslednje veče manifestacije je proteklo u znaku kulture i zabave – najpre raznovrsnim kulturno umetničkim programom, a nakon svečanog zatvaranja održana je i rok svirka.

(Pančevac/Grad Vršac)