Zašto muškarci varaju čak i najlepše žene: Važna osobina koja mnogim ženama nedostaje

Prirodno je da lepe žene privlače pažnju, ali dobar izgled, duge noge i lepe oči nisu ono što muškarce tera da vole žene.

Iako je dobar izgled prijatan oku, muško srce će uvek tražiti nešto više. Muškarcu je potrebna žena u kojoj može pronaći mir, radost i blagostanje. Ako je žena lepa spolja, ali prazna iznutra, onda nema šta da ponudi muškarcu na duge staze, on će se brzo zasititi takve žene.

Ako žena ne poseduje nešto dublje u sebi, neku energiju koju može da podeli sa muškarcem, osećaće se usamljeno. Zašto muškarci varaju čak i najlepše žene? Odgovor je vrlo jednostavan: zato što nije sve u izgledu.

Koje osobine muškarci cene i traže kod žena?

1. Atraktivnost, šarm i sposobnost da žena izgleda lepo

2. Dobar smisao za humor

3. Samopouzdanje

4. Sposobnost slušanja

5. Ljubaznost i spremnost da pomogne

6. Održavanje domaćinstva

7. Korist

Redosled kvaliteta nije napisan po važnosti. Dakle, nema boljih ili lošijih, sve su neophodne. Ali treba istaći jednu posebnu osobinu kod žena, koja će značajno uticati na vrednost dame u očima svakog muškarca. Ta osobina je sposobnost žene da bude sama.

Da ne imitira nikoga, da ne ugađa nikome, da ne uzdiže sebe, već da bude upravo ono što jeste. Ako saberem sve kvalitete žene, jasno je da možemo stvoriti sliku idealne dame koju većina muškaraca stalno traži. Ali kome je potreban taj ideal koji izgleda isto?

Muškarcu je potrebna jedinstvena žena, vole nešto drugačije. Ako lepotu posmatramo kroz prizmu javnog mnjenja, onda većina najlepših i najtalentovanijih muškaraca bira potpuno neprivlačne dame za svoje partnerke. Za mnoge ljude, ovo je čudno, jer je društvo naviklo da postavlja granice i lepi razne etikete na njih.

Ali pojedinac ima drugačije mišljenje, njemu žena nije potrebna za društvo, već za sebe. Svako ima drugačiji ukus i pogled na svet. Često ljudi čak ni ne znaju koje su ih osobine kod osobe navele da se zaljube, već se jednostavno zaljube.

Osobu privlači nešto konkretno, ali je nemoguće to objasniti i nemoguće je reći zašto tačno. Neko će u istoj ženi videti nezanimljivu i prosečno lepu osobu, dok će je drugi smatrati idealnom, savršenom i najlepšom osobom koju poznaje.

Biti svoj je umetnost i zahteva hrabrost jer nam društvo stalno nameće stereotipe prema kojima se očekuje da razmišljamo. Kada je žena slobodna, kada izgleda i oblači se kako želi, kada radi ono što želi, onda počinje da uživa u svom životu i privlači poglede i interesovanja muškaraca jer je ona sama i jedinstvena. Prirodnost i sopstveni identitet su ukrasi idealne žene.

(odmorimozak)