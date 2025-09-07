Moskovski hor „Vozroždenie“ 8. septembra u Pančevu

Hor iz Moskve „Vozroždenie“ održaće koncert u Pančevu u ponedeljak, 8. septembra od 19:30 časova na platou ispred Narodnog muzeja u Gradskom parku.

Hor „Vozroždenie“, koji deluje pri Centru „Radost“, departmana za obrazovanje i nauku Vlade Moskve, osnovan je s misijom očuvanja i predstavljanja duhovne i klasične muzike. Njihov repertoar obuhvata pravoslavnu duhovnu muziku, ruske narodne pesme, kao i dela svetskih kompozitora, izvedena u autentičnom horskom izrazu.

Pod umetničkim rukovodstvom zaslužne umetnice Rusije Tatjane Ždanove ansambl je nastupao na najznačajnijim muzičkim scenama u Rusiji i inostranstvu.

Ždanova je istaknuta ruska horovska dirigentkinja, zaslužna umetnica Rusije i dobitnica brojnih državnih i profesionalnih nagrada kao što su:

– Zvanje zaslužne umetnice Rusije

– Laureatkinja Predsedničke nagrade u oblasti obrazovanja

– Medalja i gramata Predsednika RF

– Laureatkinja nagrade Vlade RF

– Laureatkinja nagrade Gradonačelnika Moskve

– Trostruka laureatkinja konkursa „Grant Moskve“ u oblasti obrazovanja

– Počasne gramate Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva kulture RF

Gostovanje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj predstavlja važan kulturni događaj, sa ciljem jačanja kulturnih veza i duhovnog prijateljstva između srpskog i ruskog naroda.

Organizatori nastupa ovog moskovskog hora u Srbiji i Republici Srpskoj su Društvo srpsko-ruskog prijateljstva “Slovenska unija” i kompanija “Grof travel” d.o.o.

Koncerti će biti održani:

Pančevo 08.09.2025. u 19:30 časova, Gradski park

Požarevac 09.09.2025. u 20:00 časova, Centar za kulturu Požarevac

Beograd 11.09.2025. u 19.00 časova, u kripti Hrama Svetog Save

Bijeljina 13.09.2025. u 19:00 časova, Centar za kulturu Semberija.

(Pančevac)