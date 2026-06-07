Osam decenija FK-a „Mladost” – spremni za pobede!

Srce je puno kada iz aviona vidiš šta je poštovanje: čika Muju, Muhameda Cimirotića svi redom pozdravljaju – ljudi iz njegove generacije, oni srednjih godina i klinci; jer, on je ikona FK-a „Mladost”, čovek koji je svoj život posvetio klubu iz Vojlovice

Proslavu povodom 80 godina postojanja Fudbalskog kluba „Mladost” iz Vojlovice, 6. juna, uveličali su brojni prijatelji kluba iz javnog života Pančeva, a posebnu notu slavlju dali su drugari iz Nogometnog kluba „Malečnik” iz Maribora: tu su jedni za druge i u dobru i u zlu.

A gde su prijatelji tu je i šega: pre nego što je počeo meč između veterana dvaju klubova, posle intoniranja klupskih himni, Marko Petovar, predsednik NK-a „Malečnik”, došao je do centra lepo uređenog terena i sudiji ponudio novac da „svira penal” za goste – mladi sudija se zbunio, dvoumio se da li da uzme keš, što su svi prihvatili uz smeh. Igrao se fudbal, „leteće izmene” na obe strane kao u hokeju, „pali” su i golovi, ali niko ih nije brojao: igrale se delije.

Druženje je nastavljeno u bašti klupskog kafića, koji izgleda bogovski. A sadržaji kotlića krčkali su se od ranog jutra: kasnije nam je Marko rekao da, između ostalog, zato voli Srbiju – svi su opušteni, spremni za šalu, neposredni… To se može reći i za goste iz Slovenije; znaju da „odigraju”, da budu svoji.

Razgovarali smo sa tim odlično raspoloženim ljudima. Naravno, krenuli smo sa čika Mujom, generalnim sekretarom i doživotnim počasnim predsednikom FK-a „Mladost”, najzaslužnijim što je klub opstao i ostao na nogama:

– U klubu sam od 1982. Ovo je moja druga familija, nije me sramota da u njemu radim bilo koji posao u interesu kluba, od najjednostavnijih do najsloženijih. Svi u klubu se maksimalno trudimo da sve bude kako treba. Zadovoljstvo mi čini činjenica to što su u upravi ljudi iz Vojlovice. Ponosim se i time što smo multinacionalna zajednica i što održavamo međunarodno druženje sa NK „Malečnik”, tradicija se nastavlja. U klubu smo ih prihvatili kao braću, kao i oni nas, sledeće godine idemo u Sloveniju.

Među gostima je bio i prvi čovek FK-a „Železničar”, koji je ove godine kroz Superligu Srbije došao do plasmana u Evropu. Zoran Naunković je za „Pančevac” rekao:

– Čestitam rođendan velikim prijateljima. Godinu dana su stariji od „Želje”. Velika stvar je ova proslava. Od 2011. godine sam u klubu, „Mladost” nam je bila veliki rival, mi smo otišli svojim putem, a oni su ostali naši veliki prijatelji – mnogo puta smo jedni drugima priskakali u pomoć. To najbolje zna čika Muja, ikona ovog kluba. FK „Mladost” će uvek u FK-u „Železničar” imati velikog prijatelja. U ime kluba i u svoje lično ime – čestitke! Nadam se da ćemo biti gosti i na stotom rođendanu.

Gosti iz Slovenije bili su tu za sve, pa i da pričaju za naš sajt i novine. Marko Petovar je zbijao šale, „držao banku”, ćaskao sa svima redom, a Slavko Komperšak, sekretar kluba iz Maribora, nam je rekao:

– Ovo je bratstvo! Ljudi odavde će sve da urade za nas. I mi za vas. Osećam emociju zajednice. Sledeće godine – mi smo domaćini. U septembru nam dolaze prijatelji iz Pančeva, iz Vojlovice, na tradicionalni turnir; vezuje nas ista strast – fudbal. Mi smo ljudi, nije važno ko je pripadnik koje nacije. Čuo sam da u vašem gradu živi složno preko 20 nacija. To je bogatstvo.

Pitali smo Komperšaka za koga navija. Bio je jasan:

– Navijam za „Dinamo” iz Zagreba, za „Mančester Junajted” i za FK „Mladost”. Ipak, najviše za FK „Malečnik”!

Marko Petovar nam je ispričao još nešto važno:

– Ovo je velika sportska ljubav. Ja sam u klubu tri godine, ali sam čuo šta se dešavalo i kako su nam ovi divni ljudi pomogli kada je Drava poplavila i uništila naš ceo klub. Nama ta podrška znači puno. To su prijatelji, za sva vremena.

Miša, alfa i omega kluba iz Vojlovice, sportski direktor, „razleteo” se: pričao je s klincima iz kluba, s drugarima iz Slovenije, „bacao koske” konobarima, delio nagrade legendama FK-a „Mladost”, pa je predao „štafetu” muzičarima, koji su dali poseban šmek slavlju.

Mihal Spišjak, domaćin proslave, za „Pančevac” je rekao:

– U sve smo ušli pre nekoliko godina da bismo vratili stari sjaj klubu, jer on to zaslužuje. Meni je jako važno to što su u upravi bivši igrači iz Vojlovice – ovo je porodična priča, tu smo da pomažemo. Renovirali smo ceo prostor oko stadiona, tu mislim i na kafić, kako bi mogao da dodatno finansira klub. Mi smo jedan od retkih klubova u regionu, gde deca ne plaćaju članarinu. Imamo kategorije igrača od sedam do 77 godina. Naša želja je da infrastrukturno uradimo još nekoliko stvari, a da u sportskom smislu odemo dva ranga preko i da Vojlovica ima klub u koji će da dolazi veliki broj naših komšinica i komšija.

Nekada FK „Zmaj”, danas FK „Mladost”. Priča traje – osam decenija. I nek potraje…

(Pančevac / Siniša Trajković)

FK Mladost Vojlovica slavi 80 godina postojanja