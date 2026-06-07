Najstarija radnja za popravku bicikala ne posustaje

U dvorištu jedne kuće u pančevačkom naselju Tesla već više od tri decenije radi Vladimir Dakić, vlasnik prve registrovane zanatske radnje za popravku bicikala u gradu – „Pedale“.

U dvorištu jedne kuće u pančevačkom naselju Tesla već više od tri decenije radi Vladimir Dakić, vlasnik prve registrovane zanatske radnje za popravku bicikala u gradu – „Pedale“.

Kod njega su najpre dolazili roditelji, zatim njihova deca, a danas i unuci.

– Tek sada polako postajem pravi majstor. Nekad su majstori za bicikle bili neke dede, a sada sam i ja blizu toga – kaže kroz osmeh ovaj šezdesetogodišnji Pančevac.

Njegova ljubav prema dvotočkašima počela je još u detinjstvu, kada je bicikle rastavljao, popravljao i sklapao iz čiste radoznalosti.

Još kao srednjoškolac besplatno je popravljao bicikle drugarima iz kraja i upravo zato je stekao ugled koji ga prati i danas.

– Nije postojao kvar koji nije mogao da popravi. Za nas je Vlada bio glavni servis u kraju – priseća se njegov dugogodišnji prijatelj i mušterija Radovan.

Radnju je otvorio 1990. godine, u vreme kada su mnogi sumnjali da od tog posla može da se živi.

Ipak, „Pedala“ i danas radi na istoj adresi.

Dakić nikada nije bio samo majstor za popravke.

Još u osnovnoj školi napravio je svoj prvi tandem bicikl, a kasnije je učestvovao i u jednom od prvih domaćih projekata ručno pravljenih aluminijumskih bicikala.

Devedesetih godina po delove je putovao u Mađarsku i Rumuniju, jer ih na domaćem tržištu gotovo nije bilo.

– Dok su drugi išli po kobasice u Segedin, mi smo išli po delove za bicikle – priča Vlada.

Posebno mesto u njegovoj radionici zauzimaju rikše – bicikli sa sedištem za putnike.

Napravio je nekoliko takvih vozila, a dve rikše iz Pančeva stigle su čak do Londona.

– Prevozio sam turiste, parove i ljude posle izlaska iz pabova. Bilo je zanimljivo iskustvo, ali i prilično naporno – priseća se Dakić.

Poslednjih godina najčešće prerađuje bicikle u tricikle, pre svega za starije sugrađane i osobe sa invaliditetom.

– Neki od njih žele ponovo da voze, a tricikl je jedini način da to bezbedno učine – kaže on.

Iako danas najviše menja gume i radi redovne servise, u njegovoj radionici i dalje nastaju neobične ideje i jedinstvene konstrukcije.

U vremenu brze potrošnje i kratkog veka trajanja stvari, Vladimir Dakić ostao je veran zanatu koji je zavoleo kao dečak.

Zato njegova „Pedala“ nije samo servis, već i mala istorija pančevačkog biciklizma.

Stalne mušterije najbolja preporuka Jedan od vernih klijenata je i Miljan Brajević, koji kod Vlade dolazi više od dvadeset godina. – Sve najbolje mogu da kažem o komšiji i majstoru. Skroman je, pošten i nikada nije pokušao da naplati nešto što nije uradio. Zato mu se uvek vraćam – kaže Brajević. Upravo takva reputacija, stečena dugogodišnjim poštenim radom, danas je najbolja reklama koju jedan zanatlija može da ima.

(Pančevac/J. Filipović)

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