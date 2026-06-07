NOVI SAD – Dok mnogi planiraju putovanje kilometrima daleko, priroda koja nudi mir, odmor i autentičan doživljaj, nalazi se nadomak Novog Sada. To je Koviljsko-petrovaradinski rit, mesto na kom se spajaju priroda i komfor.

Koviljsko-petrovaradinski rit zaštićeno je prirodno dobro od 1998. godine. Kasnije okarakterisan kao specijalni rezervat prirode, jedan je od poslednjih očuvanih močvarnih eko-sistema. Taj ritski mozaik od rukavaca, močvara, šuma i livada, stanište je brojnim biljnim i životinjskim vrstama.

„Poseban je po tome što u njemu borave mnoge vrste ptica i riba. Izdvojio bih beli i žuti lokvanj, po čemu je Koviljsko-petrovaradinski rit poznat. Smatram da treba organizovati turističke ture, gde se mogu pokazati prirodna staništa čaplji, roda, da ljudi zaista vide kako to izgleda u prirodi“, kaže nam Đorđe Plavšić.

Za beg od gradske gužve i svakodnevnog stresa ponekad nije potrebno putovati daleko. Koviljsko-petrovaradinski rit, jedno je od najlepših područja u Srbiji. Ovde možete uživati u bogatstvu prirode, ali i u prilici da kampujete na malo drugačiji način.

Odmah pored rita nalazi se eko-glemping koncept. Mesto namenjeno svima koji žele da boravak u prirodi upotpune kampovanjem, a da pri tom ne odustaju od udobnosti na koju su navikli.

„Glemping je spoj prirode i komfora, za razliku od klasičnog kampovanja. U glempingu imate, počev od udobnog smešataja, kreveta, privatnosti, sve do sadržaja koji čine da boravak u prirodi bude udoban. Jedan deo gostiju želi mir, dok drugi žele aktivan odmor, oni žele da šetaju, voze bicikl, da kajakaju na obližnjem jezeru Šlajz…“

Spoj boravka u prirodi, komfora i eko-turizma – sve to nudi Kovilj. Zato, kada sledeći put budete prolazili kroz to staro bačko naselje, zastanite i uživajte u pravom autentičnom iskustvu.

(RTV)