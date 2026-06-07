Pančevo Wine Weekend – Kada se svetla u Narodnoj bašti pogase, zabava u srcu grada počinje

Pančevo će 12. i 13. juna ponovo biti u znaku vina, muzike i dobre energije. Treći po redu festival „Pančevo Wine Weekend“, koji je za samo nekoliko godina postao jedan od najprepoznatljivijih događaja u gradu, okupiće u Narodnoj bašti više od 40 vinarija i 15 gastro izlagača iz cele Srbije.

U prelepom ambijentu Narodne bašte posetioce očekuju degustacije vina, gastronomski specijaliteti, odličan muzički program i sjajna atmosfera zbog koje se mnogi iz godine u godinu vraćaju na ovaj festival.

Nakon programa u Narodnoj bašti, koji će trajati tokom dva dana, od 17 do 23 časa, druženje pod otvorenim nebom se nastavlja u samom srcu grada, na Trgu kralja Petra I, uz koncerte popularnih muzičkih zvezda.

Program obe večeri počinje u 21 čas di-džej setom koji će zagrejati atmosferu i pripremiti publiku za dobro poznate hitove koji slede od 22.30 časova. U petak 12. juna, nastupiće Teodora Džehverović, a veče kasnije, u subotu 13. juna, publika će moći da uživa u nastupu Aleksandre Mladenović.

Očekuju se pune ulice, dobra muzika, pozitivna energija i još jedan nezaboravan junski vikend koji će Pančevci i gosti grada dugo pamtiti.

Ulaz na koncerte je besplatan.

(Pančevac)

Pančevo Wine Weekend 12. i 13. juna u Narodnoj bašti