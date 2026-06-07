Završni koncert Baletskog studija „Danijela“ 9. juna u Pančevu

Meseci truda, discipline i sati ponovljenih koraka malih balerina staće u jedan koncert koji predstavlja krunu njihovog godišnjeg rada. U Baletskom studiju „Danijela“ vlada veliko uzbuđenje pred završni spektakl, koji je zakazan za utorak, 9. jun, u dvorani Kulturnog centra Pančeva sa početkom u 17 časova.

Ova sezona bila je izuzetno uspešna za studio, a predstojeći koncert je dokaz neizmerne ljubavi devojčica prema baletskoj umetnosti. Baletski pedagog Danijela Tatić Marinkov istakla je da su iza njih sjajni rezultati i brojna priznanja.

„Imali smo takmičenje u organizaciji Centra za igru gde su naše balerine, kao i uvek, osvojile puno lepih i zlatnih nagrada. Takođe, sa najstarijom grupom putovali smo u Budimpeštu. Tamo su, u velikoj konkurenciji ekipa iz brojnih zemalja, devojčice zabeležile sjajne rezultate osvojivši prvo, drugo i treće mesto. Svi smo vrlo uzbuđeni pred predstojeći nastup za koji se vredno spremamo. Na koncertu ćemo imati i sjajne goste – Plesni studio ‘Lana’ i koreografkinju Slobodanku Bobu, koja će doći sa svojim savremenim balerinama“, najavila je Danijela Tatić Marinkov.

Male balerine sa nestrpljenjem iščekuju trenutak da izađu na scenu, a njihove izjave najbolje pokazuju koliko im radost igre pred publikom znači.

„Mnogo se radujem završnom koncertu i jedva čekam da plešem pred publikom. Spremila sam lepu koreografiju, a na sceni ću plesati i za moju mamu i tatu“, kroz osmeh kaže jedna od mlađih članica studija.

Njene starije drugarice sa izuzetnom ozbiljnošću i predanošću pristupaju svakoj probi.

„Ja sam se puno pripremala za ovaj nastup. Igram ukupno šest koreografija iz čuvenih baleta Labudovo jezero, Don Kihot i Krcko Oraščić. Meni su svi nastupi tokom godine dragi, ali bih izdvojila onaj u Pančevu kod Hale sportova kada smo plesali ‘Kitri’ i osvojili medalje. Naravno, najdraži uspeh i nastup mi je iz Budimpešte, tamo je bilo prelepo i volela bih da ponovimo to putovanje“, objašnjava mlada balerina.

Balet ima nemerljiv značaj za pravilan fizički i kreativni razvoj dece. Disciplina i istrajna vežba utkane u svaki pokret ovim devojčicama donose zasluženu pažnju, a za mnoge od njih ovaj studio je tek početak. Brojne članice studija „Danijela“ kasnije nastavljaju svoje profesionalno školovanje u Baletskoj školi „Dimitrije Parlić“ u Pančevu. Predstojeći koncert u Kulturnom centru biće idealna prilika da roditelji i sugrađani podrže njihov trud, posvećenost i čistu radost igre.

(Pančevac/RTV Pančevo)