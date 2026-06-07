Kupci ih obožavaju: Najbolji polovni automobili ispod 10.000 evra

Donosimo vam pregled polovnih automobila koji zadržavaju odličan ugled čak i nakon mnogo godina.

Mnogi od nas nemaju ili ne žele da potroše 20 ili 25 hiljada evra na novi automobil. Pravi poznavaoci znaju da za manje od 10 hiljada možete pronaći prave dragulje među ponudama polovnih automobila. Ali ni to nije lako.

Morate vrebati plen i biti strpljivi dok se ne ukaže prava prilika. Prilikom kupovine polovnog automobila, najveća greška je fokusirati se samo na kupovnu cenu. U praksi, glavni faktori koji određuju da li će automobil biti finansijski održiv na duži rok su strukturna robusnost motora, dostupnost rezervnih delova i iskustvo servisa sa određenim modelom.

Ovi faktori određuju da li će automobil biti finansijski održiv na duži rok. Automobili sa komplikovanom elektronikom, eksperimentalnim tehničkim rešenjima ili skupim automatskim menjačima mogu delovati primamljivo, ali u ovoj cenovnoj kategoriji predstavljaju veći rizik. Izbegavajte ih na svaki način.

Modeli sa proverenim motorima su bezbedniji izbor, bilo da su u pitanju jednostavniji atmosferski agregati ili već dokazani motori sa turbopunjačem. Odlučujući faktor nije sama tehnologija, već njena pouzdanost u praksi i složenost servisiranja.

VW Golf sedme generacije je jedan od najboljih automobila ispod 10.000 evra, posebno sa većom kilometražom. Reč je o modernom automobilu sa visokokvalitetnim enterijerom i dobrim voznim karakteristikama.

Najrazumniji izbor je 1.4 TSI benzinski motor nakon modernizacije, koji više ne pati od fundamentalnih problema starijih agregata. 2.0 TDI dizel nudi veoma dobar kompromis između performansi i potrošnje.

Međutim, DSG menjače bez servisne istorije treba izbegavati.

Mazda 6 druge generacije je polovni automobil srednje klase koji nudi veoma dobar kompromis između voznih karakteristika, udobnosti i pouzdanosti.

Najrazumniji izbor su benzinski motori MZR serije, posebno dvolitarski 2.0 sa snagom od oko 147 KS ili snažniji 2.5 MZR, koji imaju robustan dizajn i mogu da izdrže veliku kilometražu uz redovno održavanje. Dizel motori 2.0 i 2.2 MZR CD nude manju potrošnju goriva, ali zahtevaju redovno održavanje.

Prilikom kupovine važno je proveriti stanje karoserije, jer stariji modeli mogu patiti od korozije.

Generacija BMW serije 3 F30 već ulazi u ovaj cenovni rang, posebno sa većom kilometražom. To je moderan automobil sa odličnim voznim karakteristikama i kvalitetnim enterijerom. Razuman izbor je dizel 318d ili 320d sa manuelnim menjačem, koji nudi dobar kompromis između dinamike i potrošnje.

Benzinske verzije su prefinjenije, ali manje ekonomične. Prilikom kupovine ključno je proveriti istoriju servisiranja, stanje zupčastog kaiša i vešanja. Dobro održavan model može biti iznenađujuće pouzdan.

Honda Akord je jedan od najpouzdanijih polovnih automobila srednje klase.

Benzinski motor 2.0 i-VTEC je mehanički robustan i, uz redovno održavanje, može da izdrži veoma veliku kilometražu. Snažniji motor 2.4 nudi bolju dinamiku, a takođe, uz dobro održavanje, nudi dug vek trajanja. Dizel motor 2.2 i-DTEC je moćan, ali servisiranje može biti skuplje nego kod konkurencije.

Accord impresionira visokokvalitetnim vešanjem i karoserijom, preciznim upravljanjem i dobro izrađenim enterijerom, što ga čini razumnom dugoročnom investicijom.

Volvo S60 druge generacije nudi premium karakter po ceni običnog polovnog automobila, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Dizel motori D3 i D4 su najrazumniji izbor u pogledu potrošnje goriva i pouzdanosti. Benzinske verzije T5 nude znatno bolju dinamiku, ali i veće troškove rada. S60 impresionira udobnim vešanjem, visokim nivoom bezbednosti i kvalitetnim enterijerom. Prilikom kupovine važno je proveriti stanje automatskog menjača, vešanja i istoriju servisiranja, posebno kod uvezenih automobila.

(Bizportal)