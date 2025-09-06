Selo Južni Banat

Prve fotke sa Štrudlijade u Dolovu

17:31

06.09.2025

Foto: FB/Mnro

Udruženje žena “Dolovke” i ove godine organizovale su svoju čuvenu Štrudlijadu, manifestaciju koja već četvrt veka okuplja ljubitelje domaćih ukusa iz Dolova i ovog kraja Banata.

Ove godine održava se uz značajnu finansijsku podršku Pokrajinske vlade.

Ova tradicionalna manifestacija, koja traje već četvrt veka, postala je važan deo kulturnog i društvenog života Dolova i šire. Štrudlijada ne samo da neguje bogatu gastronomsku tradiciju, već i jača veze među ljudima, podstičući zajedništvo i razvoj lokalne zajednice.

Štrudlijada je postala tradicionalni događaj u ovom delu Vojvodine, koji okuplja ne samo stanovnike Dolova već i goste iz cele zemlje.

Članice Udruženja žena pripremaju različite vrste domaćih štrudli, čuvajući recepture prenete sa kolena na koleno.

(Pančevac)

