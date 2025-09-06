Vesti Društvo

Ponovo se zatreslo tlo: Zemljotres pogodio Srbiju, evo gde je bio epicentar

18:03

06.09.2025

Foto: Pixabay

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Slabiji zemljotres magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabeležen je u 17.14 časova na području Srbije, piše Telegraf.

Epicentar potresa lociran je u blizini Kuršumlije dok je hipocentar zemljotresa prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra smešten na dubini od približno tri kilometara ispod površine zemlje.

Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale, podsetimo, zabeležen je juče na području Golije, oko 20 kilometara istočno od Sjenice.

Podrhtavanje tla osetili su i građani Prijepolja i Nove Varoši.

