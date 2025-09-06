Na blokaderskom prajdu šetali ukrašeni ŠAHOVNICOM!

Na današnjem blokaderskom Prajdu koji se u javnosti predstavlja kao borba za ljudska prava i građanske slobode, zabeležen je i detalj koji jasno dokazuje da je u pitanju politički skup.

Naime, primećeni su učesnici koji su ogrnuti hrvatskom šahovnicom.

Grupa ljudi koja se okupila u dvorištu Vaznesenjske crkve danas je kadila učesnike Beograd prajda 2025, pevala crkvene pesme i držala uzdignuta tri prsta.

Ovakvi vizuelni simboli i to na ovakvom skupu ne mogu i ne smeju biti posmatrani kao slučajnost, niti kao modni detalj.

Potpuno je jasno da je ovde u pitanju, po starom oporbanom receptu – strani faktor i domaći posrednik. Skup je po karakteru više politički protest nego festival prava i sloboda.

Podsetimo danas je održana, bez incidenata, Parade ponosa u Beogradu. Na čelu kolone, ispred kamiona sa razglasom i dobošarima, nalazio se transparent sa natpisom „Za porodicu“, što je i slogan ovogodišnjeg Prajda, javio je reporter agencije Beta.

Okupljeni nose zastave duginih boja kojima se simbolizuje pripadnost LGBT zajednici, neki od nih su ofarbali lice u tim bojama, a u povorci su i zastave države Srbije i EU, kao i jedna zastava Roma.

Šetnja je počela od parka Manjež, a umesto muzike, uobičajene za te manifestacije prethodnih godina, okupljeni prave buku, po zahtevu organizatora, sa obrazloženjem da je šetnje protestna.

U blizini parka Manjež je veliki broj pripadnika policije od koji su neki i sa opremom za razbijanje demonstracije, ali nije bilo nikakvih incidenata.

