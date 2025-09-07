Dačić: Pukovnik Vulević je penzionisan na sopstveni zahtev

BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić negirao je današnje medijske informacije da je komadant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) pukovnik Spasoje Vulević penzionisan na zahtev predsednika države Aleksandra Vučića, naglasivši da je to sam tražio.

„Vulević je stekao uslove za odlazak u penziju još 23. marta 2024. godine, kada mu je odobren nastavak službe, sada je doneo odluku da ide u penziju i to je njegov lični zahtev, bez bilo kakvih uticaja sa strane“, naveo je Dačić, u pisanoj izjavi.

Dačić smatra da je „apsolutno suludo mešati bilo koga van MUP-a u pitanja radnih odnosa u MUP-u, a naročito predsednika Vučića“.

„Odluku o penzionisanju bilo koga donosim ja kao ministar, na svakih nekoliko meseci, za sve one koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a o kadrovskim rešenjima u policiji (odluke donosi) direktor policije uz moju saglasnost, a ne predsednik Vučić, ni bilo ko drugi“, naglasio je Dačić.

On je pozvao „sve da prestanu da iznose neistine i laži u cilju svojih jeftinih političkih poena“.

(Pančevac)